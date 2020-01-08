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Як часто можна робити МРТ

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Шкода МРТ / pixabay.com

Магнітно-резонансна томографія – один з найбезпечніших методів діагностики. Він дозволяє поставити діагноз без значного втручання у роботи організму.

Результати таких обстежень є дуже інформативними і дозволяють лікарям побачити повну картину захворювання. Але, на скільки МРТ є шкідливим – читайте в матеріалі Здоров'я 24.

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Що таке МРТ? 

Зображення під час МРТ виходять за допомогою магнітного поля. Магнітно-резонансна томографія дозволяє отримати точне зображення як твердих частин скелета, так і внутрішніх органів, аж до найдрібніших судин. 

Як МРТ впливає на організм? 

Магнітні хвилі не мають руйнівного впливу на живі клітини, як, наприклад, променевий вплив. У світі провели мільйони досліджень у пацієнтів різних вікових категорій, з різними захворюваннями і з'ясували, що МРТ є абсолютно безпечним. 

МРТ не шкодить людині
МРТ не шкодить людині \ pixabay.com

Протипоказання до МРТ

  • Металеві елементи в тілі людини, які можуть намагнічуватись;
  • Психічні захворювання, при яких пацієнт не може перебувати в замкнутому просторі або контролювати свої дії;
  • Люди, які не можуть бути в нерухомому стані, наприклад, діти;
  • Наявність електронних приладів, імплантованих в тканини.

Як часто можна проводити МРТ?

Чітких обмежень немає, через відсутність негативного впливу. Тому МРТ можна проводити, хоч щопівгодини, поки не спеціалісти не встановлять правильний діагноз. Страх перед МРТ – це боязнь всього нового і невідомого. 

Різниця між КТ та МРТ

КТ – комп'ютерна томографія в основі, якої лежить специфічна властивість рентгенівського випромінювання поглинатися в залежності від щільності конкретних тканин організму. Загалом комп'ютерна томографія ідентична традиційній рентгенографії, але принцип роботи комп'ютерного томографа відрізняється зовсім іншим способом отримання і обробки інформації, а також вищим променевим навантаженням.

МРТ – магнітно-резонансна томографія, тобто працює, як великий магніт і не має жодного випромінювання.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Новини Здоров'я Профілактика захворювань Онкозахворювання
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