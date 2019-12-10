Що таке надниркова недостатність і як її виявити

Хронічна надниркова недостатність розвивається внаслідок недостатньої секреції гормонів кори надниркових залоз.

Про надниркову недостатність розповіла лікар-ендокринолог Ірина Чекалова.

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Хронічна недостатність надниркових залоз – це порушення функцій нирок, яке призводить до скупчення у крові азотистих шлаків. Захворювання починається повільно і так само наростає впродовж всього часу.

Причини надниркової недостатності можуть бути найрізноманітнішими:

аутоімунні процеси;

туберкульоз;

пухлини;

застосування глюкокортикоїдів;

крововилив;

Надниркова недостатність – симптоми Стомлюваність;

Слабкість у м'язах;

Втрата апетиту;

Зниження маси тіла;

Бліда шкіра;

Свербіж шкіри;

Нудота або блювота;

Занижена температура;

Затерпання кінцівок;



Біль у попереку може бути симптомом захворювання нирок

Наслідки хронічної надниркової недостатності

Якщо хворобу не виявити вчасно – стрес, хірургічне втручання або будь-яка вірусна інфекція можуть викликати розвиток гострої надниркової недостатності, яка потребує надання невідкладної медичної допомоги.

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Аби виявити хронічну надниркову недостатність, пацієнт повинен здати аналізи на АКТГ, кортизол, альдостерон та ренін.

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