Що таке надниркова недостатність і як її виявити

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Симптоми надниркової недостатності / con-vivenciasuy

Хронічна надниркова недостатність розвивається внаслідок недостатньої секреції гормонів кори надниркових залоз.

Про надниркову недостатність розповіла лікар-ендокринолог Ірина Чекалова.

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Хронічна недостатність надниркових залоз – це порушення функцій нирок, яке призводить до скупчення у крові азотистих шлаків. Захворювання починається повільно і так само наростає впродовж всього часу. 

Причини надниркової недостатності можуть бути найрізноманітнішими:

  • аутоімунні процеси;
  • туберкульоз;
  • пухлини;
  • застосування глюкокортикоїдів;
  • крововилив;
 
Надниркова недостатність – симптоми
  • Стомлюваність;
  • Слабкість у м'язах;
  • Втрата апетиту;
  • Зниження маси тіла;
  • Бліда шкіра;
  • Свербіж шкіри;
  • Нудота або блювота;
  • Занижена температура;
  • Затерпання кінцівок;

Надниркова недостатність що це
Біль у попереку може бути симптомом захворювання нирок 

Наслідки хронічної надниркової недостатності

Якщо хворобу не виявити вчасно – стрес, хірургічне втручання або будь-яка вірусна інфекція можуть викликати розвиток гострої надниркової недостатності, яка потребує надання невідкладної медичної допомоги.

Аби виявити хронічну надниркову недостатність, пацієнт повинен здати аналізи на АКТГ, кортизол, альдостерон та ренін.  

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здорове життя
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