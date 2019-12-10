Що таке надниркова недостатність і як її виявити
Хронічна надниркова недостатність розвивається внаслідок недостатньої секреції гормонів кори надниркових залоз.
Про надниркову недостатність розповіла лікар-ендокринолог Ірина Чекалова.
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Хронічна недостатність надниркових залоз – це порушення функцій нирок, яке призводить до скупчення у крові азотистих шлаків. Захворювання починається повільно і так само наростає впродовж всього часу.
Причини надниркової недостатності можуть бути найрізноманітнішими:
- аутоімунні процеси;
- туберкульоз;
- пухлини;
- застосування глюкокортикоїдів;
- крововилив;
- Стомлюваність;
- Слабкість у м'язах;
- Втрата апетиту;
- Зниження маси тіла;
- Бліда шкіра;
- Свербіж шкіри;
- Нудота або блювота;
- Занижена температура;
- Затерпання кінцівок;
Біль у попереку може бути симптомом захворювання нирок
Наслідки хронічної надниркової недостатності
Якщо хворобу не виявити вчасно – стрес, хірургічне втручання або будь-яка вірусна інфекція можуть викликати розвиток гострої надниркової недостатності, яка потребує надання невідкладної медичної допомоги.
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Аби виявити хронічну надниркову недостатність, пацієнт повинен здати аналізи на АКТГ, кортизол, альдостерон та ренін.
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