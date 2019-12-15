Що таке ниркова недостатність, як її виявити та чому вона виникає

Ниркова недостатність є останньою стадією хронічного захворювання нирок. Коли нирки відмовляють, це означає, що вони перестали працювати досить добре, аби людина змогла вижити без діалізу чи трансплантації нирки.

У більшості випадків ниркова недостатність викликана іншими проблемами зі здоров'ям, повідомляє American Kidney Found.

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Коли нирки пошкоджені, вони можуть працювати не так, як повинні. Якщо стан нирок продовжує погіршуватись – у вас хронічне захворювання нирок.

Ниркова недостатність є останньою стадією хронічного захворювання нирок. Найпоширенішими причинами цього стану є діабет та високий кров'яний тиск.

Що ще може викликати ниркову недостатність:

Аутоімунні захворювання;

Генетичні захворювання, наприклад полікістоз нирок;

Не ф ротичний синдром;

ротичний синдром; Проблеми сечовивідних шляхів;

Іноді нирки можуть перестати працювати дуже раптово, це називається гострою нирковою недостатністю.



При правильному лікуванні з нирковою недостатністю можна прожити довге та щасливе життя / bostonkidney.com

Як зрозуміти, що стан нирок погіршується

Хронічна хвороба нирок зазвичай погіршується повільно, й симптоми можуть не проявлятися, поки нирки не будуть сильно пошкоджені. На пізніх стадіях, коли людина наближається до ниркової недостатності, вона може помітити симптоми, що викликані відходами та накопиченням зайвої рідини в організмі.

Як зрозуміти, що нирки починають відмовляти:

Сверблячка;

Судоми м'язів;

Нудота і блювота;

Відсутність апетиту;

Набряк в ногах і кісточках;

Занадто багато мочитесь або навпаки, дуже мало;

Проблеми з диханням;

Проблеми зі сном;

Симптоми гострої ниркової недостатності:

Болі в животі;

Біль у спині;

Пронос;

Лихоманка

Кров з носа;

Висип;

Блювота;

Якщо у вас є декілька з вищеперерахованих симптомів, негайно викликайте швидку медичну допомогу.

Лікування ниркової недостатності

Існує лише декілька варіантів лікування ниркової недостатності, враховуючи пересадку нирки та декілька видів діалізу. Саме лікар визначає, яке лікування найкраще підходить пацієнту.

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