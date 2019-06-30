Що таке ноцебо та як воно впливає на людину

Плацебо – коли таблетка-пустушка, яка не містить діючої речовини, помітно покращує самопочуття пацієнта. Але буває і навпаки.

Учасники клінічних досліджень, які отримали пустушку, часом звертаються до лікарні зі скаргами на передозування препарату і з вираженими побічними ефектами у вигляді прискореного серцебиття або аномально низького артеріального тиску, пише Tonic.

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Іноді такі пацієнти навіть відмовляються продовжити участь у дослідженні через страх за своє здоров'я.

Це називається ноцебо. Вчені вважають його еволюційним придбанням, яке робить нас більш обачними та обмежує потенційно небезпечну цікавість.



Ноцебо – протилежне плацебо

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що ефект ноцебо може нашкодити при генетичному тестуванні.

Так, люди, яким повідомили про схильність до ожиріння (інформація була помилковою), втратили інтерес до фізичної активності, а їх витривалість до навантажень погіршилася.

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