Що таке очисники крові та чи дієві вони

На ринку є величезна кількість засобів для детоксикації та очищення. Переважна більшість з них досить дорога попри те, що їх ефективність не підтверджена дослідженнями.

Про засоби для очищення крові та про те, чи працюють вони, написали Medical News Today.

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Чи дієві очисники крові?

Насправді, у переважній більшості випадків організм очищується самостійно і робить це доволі ефективно.

Деякі натуральні продукти та рослини можуть справді допомогти органам виконувати свою роботу ефективніше. Однак якогось чудодійного лікування або швидкого очищення крові не існує, тому не варто вестися на жодні рекламні фармацевтичні компанії.

Єдине, що потрібно зробити людині, аби допомогти організму у виведенні відходів – практикувати здоровий спосіб життя.

Природні очисники крові

Вода

Медики та науковці неодноразово наголошують на тому, що вода відіграє ключову роль у збереженні повноцінного функціонування організму.

Вона не лише допомагає ниркам фільтрувати кров, але й підтримує інші органи у виконанні своєї роботи. Вода дає клітинам рухатись, що дозволяє транспортувати токсини у кров для подальшого виведення. Після цього вона також необхідна, аби кровоносні судини були відкритими та підтримували приплив крові.

Сеча може допомогти визначити, чи пили ви достатню кількість води – вона повинна бути прозорою або зі слабкою жовтизною. Темніший колір вказує на те, що ви випиваєте недостатню кількість рідини. Добова норма води коливається в залежності від індивідуальних факторів: вік, вага та рівень активності.

Фізична активність

Навіть звичайні домашні вправи є ефективним засобом для очищення крові. Фізична активність сприяє потовиділенню, а також змушує серце перекачувати більше крові до м’язів, що є важливими ознаками очищення.

Їжа

Споживати більше цільних продуктів – простий спосіб збільшити кількість поживних речовин в організмі, які однозначно допомагають організму добре функціонувати.

Менше споживання жирної їжі та більш здоровий раціон не є методом швидкої детоксикації, проте це однозначний вклад у здорове майбутнє. Здорове харчування не перенавантажує органи та допомагає їм краще виконувати свою роботу, що захищає від подальших захворювань.

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