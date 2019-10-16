Що таке овуляція та коли вона настає

Овуляція – це частина менструального циклу у жінок. Під час овуляції у жінки посилюється сексуальний потяг і недаремно – адже саме в цей період циклу організм найбільше готовий до вагітності.

Якщо ви живете статевим життям, варто знати та усвідомлювати зміни, які відбуваються в організмі у цей період циклу.

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Як відбувається овуляція

Щомісяця через гормональні зміни один із яєчників "відпускає" зрілу яйцеклітину, яка потрапляє у фаллопієву трубу, де вона стає доступною для запліднення сперматозоїдами.

Цей процес, який називається овуляцією, триває 24 години, і саме в цей період жінка має найбільші шанси на успішну вагітність. Якщо запліднення під час овуляції не відбулося, яйцеклітина залишає тіло разом з кров'ю та слизовою оболонкою матки, яка на той момент вже потовщується та готується прийняти запліднену яйцеклітину.

Самостійно визначити період овуляції не завжди просто, але є декілька ознак, які допоможуть.

Овуляція – симптоми раптовий легкий біль внизу живота, схожий на поколювання;

посилені слизоподібні виділення з піхви;

підвищення статевого потягу;

покращення настрою;

відчуття здуття живота;

загострення смакових відчуттів та запахів;

незначні кров’янисті виділення з піхви всередині циклу;

груди можуть стати більш чутливими;

можливе зниження температури тіла;

тупий біль у спині;

Якщо біль під час овуляції нестерпний чи довго триває – це може бути ознакою серйозного захворювання, наприклад, внутрішньої кровотечі, отже варто піти до лікаря. Якщо стан жінки погіршується, тривала кровотеча провокує проблеми з тиском і операція стає необхідністю.

Коли відбувається овуляція?

У всіх жінок овуляція відбувається по-різному, зазвичай між 11 і 21 днем циклу. Якщо ви не завагітніли – місячні повинні початися приблизно через 14 днів після овуляції.

Овуляцію можна визначити й в домашніх умовах. Нині існує безліч спеціальних тестів різних типів і вам залишається лише обрати найзручніший.

Також існує старий перевірений метод прорахування овуляції за допомогою календаря, проте він підходить лише тим жінкам, у яких цикл місячних регулярний.

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