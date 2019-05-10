Що таке панкреатит та як його лікувати

Панкреатит – це запалення підшлункової залози, яке розвивається протягом багатьох років.

Підшлункова залоза – орган, розташований за шлунком, у верхній частині живота. Всередині залози виробляються речовини, які допомагають переварюванню їжі (ферменти). Вони відправляються прямо в кишківник, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.

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Зовні залози утворюються гормони, які регулюють обмін глюкози (інсулін, глюкагон). Вони надходять в кровотік.

Як виникає панкреатит?

Ферменти активуються прямо всередині органу (а не в кишківнику), пошкоджуючи її клітини та викликаючи запалення. Якщо це відбувається постійно, то розвивається хронічний панкреатит. Більш того, в підшлунковій залозі може утворитися рубцева тканина, що призводить до зниження її продуктивності (порушення травлення і навіть діабет). Також різко зростає ризик онкології.

Причини панкреатиту:

Алкоголь! Найчастіша причина – тривале вживання алкоголю. Зловживанням етанолом призводить до згущення соку підшлункової залози: він стає в'язки й погано виходить з неї. Через це, ферменти в ньому починають активуватися не доходячи до кишківника. Інші захворювання, які виникають з панкреатитом – жовчнокам'яна хвороба, кістозний фіброз і т.п.

Панкреатит – симптоми Оперізувальний біль в животі, що віддає в спину; Втрата ваги без явної причини; Діарея, випорожнення стають маслянистими та смердючим.

Ускладнення хронічного панкреатиту: діабет, виснаження організму, рак підшлункової залози.

Діагностика панкреатиту

Аналізи крові на ферменти підшлункової залози – амілазу і ліпазу. Вони будуть підвищені. Аналіз калу. Якщо потрібно: КТ, МРТ, УЗД черевної порожнини.

Як лікують хронічний панкреатит?

У фазу загострення – голодування на кілька днів, щоб дати підшлунковій залозі відпочити від роботи.

100% відмова від алкоголю.

Знеболення.

Усунення причини (наприклад, камені жовчного міхура).

Коли гостре запалення знято: поступове повернення до звичайного раціону, але їжа має бути знежирена. Харчуватися потрібно дрібно, невеликими порціями. При необхідності – ферменти підшлункової залози з препаратами, що знижують секрецію кислоти в шлунку.

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