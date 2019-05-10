Що таке панкреатит та як його лікувати
Панкреатит – це запалення підшлункової залози, яке розвивається протягом багатьох років.
Підшлункова залоза – орган, розташований за шлунком, у верхній частині живота. Всередині залози виробляються речовини, які допомагають переварюванню їжі (ферменти). Вони відправляються прямо в кишківник, розповів терапевт, кардіолог та дієтолог Філіп Кузьменко.
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Зовні залози утворюються гормони, які регулюють обмін глюкози (інсулін, глюкагон). Вони надходять в кровотік.
Як виникає панкреатит?
Ферменти активуються прямо всередині органу (а не в кишківнику), пошкоджуючи її клітини та викликаючи запалення. Якщо це відбувається постійно, то розвивається хронічний панкреатит. Більш того, в підшлунковій залозі може утворитися рубцева тканина, що призводить до зниження її продуктивності (порушення травлення і навіть діабет). Також різко зростає ризик онкології.
Причини панкреатиту:
Алкоголь! Найчастіша причина – тривале вживання алкоголю. Зловживанням етанолом призводить до згущення соку підшлункової залози: він стає в'язки й погано виходить з неї. Через це, ферменти в ньому починають активуватися не доходячи до кишківника. Інші захворювання, які виникають з панкреатитом – жовчнокам'яна хвороба, кістозний фіброз і т.п.
Оперізувальний біль в животі, що віддає в спину;
Втрата ваги без явної причини;
Діарея, випорожнення стають маслянистими та смердючим.
Ускладнення хронічного панкреатиту: діабет, виснаження організму, рак підшлункової залози.
Діагностика панкреатиту
- Аналізи крові на ферменти підшлункової залози – амілазу і ліпазу. Вони будуть підвищені.
- Аналіз калу.
- Якщо потрібно: КТ, МРТ, УЗД черевної порожнини.
Як лікують хронічний панкреатит?
- У фазу загострення – голодування на кілька днів, щоб дати підшлунковій залозі відпочити від роботи.
- 100% відмова від алкоголю.
- Знеболення.
- Усунення причини (наприклад, камені жовчного міхура).
Коли гостре запалення знято: поступове повернення до звичайного раціону, але їжа має бути знежирена. Харчуватися потрібно дрібно, невеликими порціями. При необхідності – ферменти підшлункової залози з препаратами, що знижують секрецію кислоти в шлунку.
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