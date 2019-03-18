Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби

Подагра – це захворювання, яке вражає суглоби через підвищений рівень в них солей сечової кислоти. Раніше ця хвороба вражала в основному чоловіків 40-60 років, але останні десятиліття на подагру частіше страждають жінки та молоді люди.

Лікар-терапевт та лікар-ендокринолог медичної групи компаній ADONIS Наталя Ляшенко назвала симптоми, причини виникнення подагри, а також методи лікування.

Читайте також: Померла російська співачка Юлія Началова: ймовірні причини смерті

Причини виникнення подагри

Лікар Наталя Ляшенко “Подагра – це форма артриту, що виникає внаслідок відкладання кристалів уратів ( кристалів сечової кислоти ) у суглобі, що спричиняє запалення та інтенсивний біль при подагричних нападах. Кристали уратів утворюються, коли є підвищений рівень сечової кислоти в крові ”.

Тіло людини виробляє сечову кислоту, коли вона руйнує пурини – речовини, які є в організмі. Пурини також місяться в певних продуктах, таких як стейк і морепродукти. Інші продукти також сприяють підвищенню рівня сечової кислоти, наприклад, алкогольні напої, особливо, пиво, та напої, які підсолоджені фруктовим цукром (фруктозою).

Високий рівень сечової кислоти – симптоми • біль у великому пальці ноги

• інтенсивний біль та запалення суглобів

• складність з сечовипусканням

• нестабільний пульс

• біль у колінах

• камені в нирках

• втома

• жорсткі утворення навколо суглобів

Зазвичай сечова кислота розчиняється у крові і проходить через нирки у сечу. Але іноді тіло виробляє занадто багато кислоти або ж нирки виділяють її занадто мало. Коли це відбувається, сечова кислота може накопичуватися, утворюючи гострі кристали в суглобі або навколишніх тканинах. Це викликає біль, запалення і набряк.



Чому виникає подагра

Подагра – причини виникнення Гіпертонія ( підвищення артеріального тиску). Цукровий діабет. Ниркова недостатність. Дисліпідемія ( підвищення холестерину та тригліцеридів крові). Ожиріння. Анемія. Спадковість. Стать (чоловіки). Прийом деяких медикаментів ( тіазидних діуретиків).

Фактори ризику

Людина більше схильна до розвитку подагри, якщо у неї високий рівень сечової кислоти. Фактори, що підвищують рівень сечової кислоти в організмі, включають:

Раціон

Їжа дієта, багата м'ясом і морепродуктами, а також напої, які містять фруктовий цукор (фруктозу). Споживання алкоголю, особливо пива, також підвищує ризик подагри.

Їжа дієта, багата м'ясом і морепродуктами, а також напої, які містять фруктовий цукор (фруктозу). Споживання алкоголю, особливо пива, також підвищує ризик подагри. Ожиріння

Якщо у вас надмірна вага, то ваш організм виробляє більше сечової кислоти, відповідно, нирки мають більше навантаження.

Якщо у вас надмірна вага, то ваш організм виробляє більше сечової кислоти, відповідно, нирки мають більше навантаження. Хвороби

Деякі захворювання та стани підвищують ризик подагри. До них відносять високий кров'яний тиск і хронічні захворювання, такі як діабет, метаболічний синдром, хвороби серця і нирок.

Деякі захворювання та стани підвищують ризик подагри. До них відносять високий кров'яний тиск і хронічні захворювання, такі як діабет, метаболічний синдром, хвороби серця і нирок. Певні препарати

Застосування тіазидних діуретиків, які зазвичай використовується при лікуванні гіпертонії, і низьких доз аспірину також може підвищити рівень сечової кислоти.



Фактори ризику виникнення подагри

Генетика

Якщо інші члени вашої родини мали подагру, ви більш схильні до розвитку цієї хвороби.

Якщо інші члени вашої родини мали подагру, ви більш схильні до розвитку цієї хвороби. Вік і стать

Подагра зустрічається частіше у чоловіків, насамперед, тому, що жінки мають нижчий рівень сечової кислоти. Після настання менопаузи рівні сечової кислоти у жінок наближаються до рівнів чоловіків. В останніх подагра частіше розвивається у віці від 30 до 50 років.

Подагра зустрічається частіше у чоловіків, насамперед, тому, що жінки мають нижчий рівень сечової кислоти. Після настання менопаузи рівні сечової кислоти у жінок наближаються до рівнів чоловіків. В останніх подагра частіше розвивається у віці від 30 до 50 років. Недавні операції або травми

Недавню операцію або травму пов'язують з підвищеним ризиком розвитку подагри.

Читайте також: Остеопороз: причини, аналізи, лікування та профілактика

Симптоми подагри

Ознаки та симптоми подагри майже завжди виникають раптово, найчастіше вночі. Вони включають:

1. Інтенсивний біль у суглобах. Подагра зазвичай вражає суглоби великого пальця ноги, але хвороба може виникати і в будь-якому іншому суглобі. Це можуть бути щиколотки, коліна, лікті, зап'ястя і пальці. Біль зазвичай нагостріший протягом перших 4-12 годин.

Лікар Наталя Ляшенко “ Напади подагри характеризуються раптовими тяжким болем, набряком, почервонінням суглоба, часто уражується плюсне-фаланговий суглоб першого пальця стопи. Напад подагри може виникнути раптово, змушуючи людину піднятись з ліжка серед ночі з відчуттям, що перший палець стопи горить. Суглоб при цьому гарячий, червоний, набряклий, до нього неможливо доторкнутись через біль ”.

2. Затяжний дискомфорт. Після гострого болю неприємні відчуття зменшуються. Деякий дискомфорт суглоба може тривати від декількох днів до декількох тижнів. Пізніші напади подагри можуть тривати довше і більше впливатимуть на суглобів.

3. Запалення і почервоніння. Уражені суглоби або суглоби стають набряклими, теплими і червоними.

4. Обмежений діапазон руху. Коли подагра прогресує, ви не зможете нормально переміщувати суглоби.

Діагностика захворювання

Для того, щоб виявити наявність подагри необхідно:

1. Визначити рівень сечової кислоти у крові, а також у добовій сечі.

2. Зробити аналіз синовіальної рідини суглоба.

3. Зробити рентген.

4. За необхідністю – зробити комп'ютерну томографію або ж магнітно-резонансну томографію.



Як виявити подагру

Лікування подагри

Лікування подагри зазвичай включає медичні препарати, які обирає лікар та пацієнт, базуючись на поточному стану здоров'я людини.

Препарати для лікування гострих нападів і запобігання майбутнім нападам включають нестероїдні протизапальні засоби (препарати на основі кохліцину, кортикостероїди).

Лікарі можуть призначити препарати для запобігання ускладнень подагри – ліки, що блокують виробництво сечової кислоти (алопуринол, фебуксостат) та ліки, що покращують видалення сечової кислоти (пробенецид, лезінурад).

Дієта при подагрі

Ліки є найбільш ефективним способом лікування гострої подагри і може запобігти повторним нападам подагри. Однак потрібно змінити певні харчові звички та спосіб життя.

1. Виключіть або обмежте вживання алкогольних напоїв та напоїв, як містять фруктозу. Замість цього пийте багато безалкогольних напоїв, особливо води.

2. Обмежте споживання м'яса, риби та птиці в раціоні. Особливо, це стосується сирокопчених та варених ковбасок, сардельок, сосисків, консервів.

3. Їжте більше продуктів з цільного зерна, фруктів, овочів і менше рафінованих вуглеводів, таких як кремові торти, тістечка, цукерки, вироби з листкового і здобного тіста, білий хліб.



Дієта при подагрі

4. Регулярно тренуйтеся. Підтримка тіла в здоровій вазі знижує ризик подагри.

5. Пийте багато рідини.

6. Вживайте молочні продукти з низьким вмістом жирності. Можна вживати нежирний кефір, несолений творог, яйця ( не більше одного на день).

7. Щодо круп, то обмежте себе у вживанні лише бобових. Все тому, що вони містять сечову кислоту у великій кількості.

8. Не пийте каву, міцний чай, какао.

9. Намагайтеся використовувати якнайменше солі.

Лікарі радять дотримуватися дієти №6 (стіл №6).

Подагра – профілактика захворювання Дієта

Обмеження алкоголю

Вживання достатньої кількості рідини

Підтримання нормальної маси тіла

Профілактичний огляд лікаря

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.