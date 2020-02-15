Що таке полютанти й чому вони небезпечні

Від поганої екології страждає не лише наше здоров'я, а й шкіра. Все частіше в косметології використовується таке поняття, як полютанти.

Про шкоду полютантів розповіла косметологиня Олена Терентьєва.

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Полютанти – що це Це фактично будь-які забруднювальні речовини, які у високих концентраціях в атмосфері можуть викликати погіршення здоров'я людини та тварини.

Розрізняють 2 основних види забруднень навколишнього середовища: промисловий і фотохімічний смог. Перший є результатом неповного згоряння рідкого і твердого палива. Натомість другий виникає в місцях скупчення автотранспорту при дії сонячного світла, що активує фотохімічні реакції в вихлопних газах.



Живучи у великому місті, людина стикається з усіма видами забруднення. Хімічними інгредієнтами смогу є: двоокис сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, озон, кислоти, тверді частинки.

Як шкіра людини реагує на полютанти?

Шкіра стає чутливішою;

Змінює природний колір шкіри;

Посилюється жировиділення;

Шкіра страждає від запальних дерматозів;

Швидше старіє.

Річ у тім, що розміри частинок полютантів в рази менші, ніж людська волосинка і найдрібніший пісок. Тому питання про те, як захистити свою шкіру від негативного впливу полютантів, стає ребром.

Як захистити свою шкіру від полютантів:

Правильно обирати повсякденну косметику – некомедогенну, з SPF та з антиоксидантним комплексом в складі;

Не завадять періодичні процедури у косметолога з метою пілінгу та чистки шкіри:

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