Що таке психологія щасливих відносин та як вона може допомогти влаштувати життя

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Психології щасливих стосунків
Психології щасливих стосунків / unsplash.com

Ніяк. Немає такої галузі в психології. Все, що продається під цією невигадливою назвою, не має ніякого відношення до науки.

В обгортці психології щасливих стосунків ви купуєте чиюсь особисту думку, присипану уривчастими дослідженнями (не завжди хорошої якості) і психологічною освітою автора, розповіла психолог Наталія Зайцева. 

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Щастя 24/7 – це манія. Її лікують

Щастя 24/7, або навіть 12/3,5 в перспективі довгострокових відносин – геніальна маркетингова ідея. Всі так хочуть, але ні в кого так не виходить. Можна тиснути на цей біль і продавати-продавати-продавати.

Динаміка розвитку відносин

Навіть наші предки про це знали. Тому і з'явився календар річниць весіль. Старше покоління хотіло полегшити життя молодим і підготувати їх до всіх перипетій сімейного життя. Якщо вдумливо його прочитати, то ніяка психологія стосунків буде не потрібна. Але більшість не готові прийняти такий розвиток подій. Адже хочеться 24/7 і як в перші місяці знайомства.

Люди не можуть бути постійно щасливими у відносинах
Люди не можуть бути постійно щасливими у відносинах

Психопатологія заважає щастю 

І особистому. І сімейному. І цілком можливо, у вас не виходить тому що ваш партнер хворий. Наприклад, алкоголізмом. Або у нього розлад особистості (психопатія). Або сексуальна дисфункція. Або щось ще. А, можливо, що це все не про вашого партнера, а про вас. І тоді не треба винаходити формулу щастя. Потрібно просто вилікуватися або досягти ремісії. І буде вам щастя.

Треба вміти розлучатися

Не всі люди сумісні й здатні жити разом довго і щасливо. І це неможливо прорахувати на етапі "до", щоб зрозуміти, треба пожити разом. Спробувати. І якщо не виходить, то розійтися. Чим швидше тим краще. Без різниці як. Друзями або не дуже. А не освоювати психологію побудови правильних сімейних відносин. Насправді це називається "перекроювати себе і/або партнера".

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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