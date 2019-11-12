Перші симптоми, профілактика та лікування рахіту

Рахіт – це захворювання, яке супроводжується розм'якшенням кісток. Хвороба виникає у дітей з тривалим дефіцитом вітаміну D, який повинен допомагати засвоюватись необхідним для розвитку вітамінам – кальцію та фосфору.

Найбільше ризикують захворіти діти віком від 6 до 36 місяців, а особливо недоношені та ті, які знаходяться на повному грудному вигодовуванні.

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Перші симптоми рахіту можуть з'явитися вже на 2-3 місяці життя, проте вони малопомітні. Варто звертати увагу на: занепокоєння, збудливість, реакцію на гучні звуки чи спалах світла, тривожний сон, млявість.

Також дитина може втрачати вже набуті навички, наприклад: не тримає голівку або рухові вміння "відстають".

Рахіт – симптоми Затримка у розвитку;

Біль у хребті;

Біль у тазових кістках та ногах;

Слабкість м'язів;

Невчасне виявлення та лікування рахіту може призвести до таких ускладнень, як деформація ніг, потовщення зап'ясть, щиколоток і "вдавлення" грудної клітини.



Найкраща профілактика рахіту – повноцінне харчування та достатня кількість сонячних променів

Як проводиться діагностика рахіту

Лікар повинен злегка натискати на кістки дитини, таким чином перевіряючи, чи немає патологічної податливості. Особлива увага приділяється черепу, ногам та грудній клітці. Остаточно це захворювання може підтвердити рентгенівський знимок та аналізи крові й сечі.

Лікування рахіту

Оскільки рахіт виникає через дефіцит вітаміну D або кальцію, то лікується це захворюванням методом заповненням дефіциту. В залежності від стадії та причини хвороби, лікар може назначити специфічне або неспецифічне лікування. Якщо правильно дотримуватись порад лікарів, симптоми захворювання зникають швидко.

Профілактика рахіту

Часто гуляйте з дитиною на свіжому повітрі. Проте не перестарайтесь та контролюйте перебування на сонці, адже через надлишок ультрафіолету може розвинутись меланома;

Переконайтеся, що в раціоні дитини достатньо продуктів, багатих вітаміном D;

Всі діти, незалежно від пори року і кліматичних умов, повинні щодня отримувати препарати вітаміну D до 3-річного віку. Зауважте, що у високих дозах цей вітамін токсичний, тому перед прийомом потрібно обов'язково проконсультуватись з лікарем;

Якщо ви вагітні:

Спіть та гуляйте вдосталь;

Харчуйтесь збалансовано та не забувайте про важливість продуктів з фосфором та кальцієм;

Приділяйте увагу своєму здоров'ю – лікуйтеся вчасно;

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