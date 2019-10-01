Що таке сепарація та чому від неї залежить щастя ваших дітей
Сепарація – означає відокремлення, і щодо дітей її потрібно провести вчасно. На жаль, батьки самі іноді не розуміють, що їхнє бажання відгородити дитину від усього, стали причиною її несамостійності та невпевненості у собі.
Нейропсихологи встановили ідеальний вік для сепарації – 3 роки. Психологиня Анна Мельник пояснила, чому це так важливо і запевняє, що все не так страшно, як звучить.
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Батьки за стіною любові не помічають, що саме вони стали причиною того, що їх доросла дитина не знає чого хоче від життя і відчуває себе нещасливою, впадаючи щодня в екзистенційну кризу.
Що дає дитині вчасна сепарація
- уміння брати відповідальність за своє життя на себе;
- уміння досягати цілей;
- уміння самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність;
Коли повинна початися сепарація і що робити
Психологічно здорова сепарація повинна початися з 3 років. У цьому віці дуже важливо, аби батьки дозволили своїй дитині відчувати себе окремим індивідом, а не приємним додатком мами.
Сепарація у три роки означає, що батьки мусять перестати говорити про всі події "ми". Напевно, вам знайомі такі вирази: "ми вже поспали", "ми сходили на горщик", "ми не любимо броколі", у яких мова йде лише про дитину.
Що відбувається з людиною у дорослому віці, якщо сепарація не відбулась вчасно?
- дивиться на світ лише поглядом батьків, а свої погляди викликають тривогу та невпевненість;
- не може визначитись з парою;
- не знає чим хоче займатись;
- постійно робить все заради батьків;
- не знає переваги та недоліки свого характеру;
- живе установкою потішити батьків, а на себе байдуже;
- не здатна приймати самостійні рішення;
- на все потрібен дозвіл батьків;
- постійне відчуття провини перед батьками;
Фотограф Анна Радченко / Зворотня сторона материнської любові
Також цінуйте думку вашої дитини, уникайте зневажливого тону та гострої критики.
Якщо вашому чаді, наприклад, не подобається печінка, не переконуйте у протилежному. Печінку дитина все одно не полюбить, лише буде думати про себе, що з нею щось не так.
Якщо ви нав'язуєте дитині свої думки, то з дитинства даєте установку, що її переконання хибні і вона не може себе зрозуміти, а також знецінюйте її.
Сепарація у семирічному віці
Саме у цьому віці починається незабутній шкільний період, і він у будь-якому випадку підкине школяреві декілька психологічних травм, серед яких: перша невзаємна симпатія та роль хулігана чи "ботана" серед однокласників. І взагалі, школа – перший соціальний світ, у якому необхідно будувати своє місце.
Як можна допомогти дитині у цьому віці
- дозвольте дитині самій обирати друзів і не вказувати, хто хороший, а хто ні. Будучи вже дорослою людиною, вона не зможе зрозуміти з ким їй хочеться дружити та будувати сім'ю, а з ким ні;
- дозвольте своєму чаду робити помилки самостійно, а також навчіться спокійно давати поради, як їх можна виправити – без жорстокої критики;
- дайте шанс дитині самій виправити помилки, замість "дай, я краще сама це зроблю" і бажано уникати таких гарячих висловів "А чому хтось може, а ти ні?";
Важливо! Навчіться чути свою дитину, а не свій страх виростити її "якоюсь не такою".
Найкращі поради від різних психологів
- дозвольте дитині побути дитиною, своє дитинство ви прожили, зробіть висновки що було не так, і що можна зробити краще;
- якщо у вас гарний почерк через те, що тато бив вас лінійкою по руках, це не означає, що вам потрібно йти тим самим сценарієм;
- щаслива і мудра дитина росте у щасливих і мудрих батьків;
- пам'ятайте, що якщо сильно хочеться когось змінити – розпочніть з себе;
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