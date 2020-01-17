Кожна п'ята у світі людина помирає від сепсису: що варто знати, щоб не захворіти

Американські вчені заявили, що від сепсису (зараження крові) щороку помирає 11 мільйонів людей – більше за летальні випадки від захворювання раком.

Такі висновки вчені з Вашингтонського університету розмістили у британському медичному журналі Lancet, пише CNN. 11 мільйонів летальних випадків від сепсису становлять п'яту частину всіх смертей у світі.

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У публікації повідомляється про те, що майже половина смертей припала на дітей і підлітків, в 85% випадків це були жителі держав з низьким і середнім рівнем доходів. "Десятку" у списку з найбільшою смертністю від сепсису складають країни Африки.

На першому місці – Центральноафриканська Республіка, де на 100 тисяч хворих трапляється 771 летальних випадків. Потім рейтинг десяти найнебезпечніших країн закривають Чад, Південний Судан, Лесото, Сомалі, Нігер, Гвінея, Малі, Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне.



Сумна статистика: від сепсису найбільша смертність у країнах Африки / Unsplash

Але і у розвинених країнах статистика не радісна. До прикладу, у Великобританії щороку спостерігається близько 48 000 смертей від сепсису, зазначається у звіті.

Мої колеги, які щодня лікують пацієнтів на місцях у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, вже багато років говорять про це, що сепсис є головною проблемою,

– сказала наукова робітниця Крістіна Рудд.

Сепсис – що це? Це серйозне захворювання, яке виникає в організмі при надмірній або недостатній реакції організму на інфекційне захворювання (інфекцію).

Що робити з поширенням хвороби?

Для того, щоб зменшити випадки захворювання сепсисом, необхідно зменшити кількість інфекції. Для багатьох країн це означає: забезпечити добру санітарію, чисту воду та доступ до вакцин.

Також потрібно покращити виявлення захворювання у людини, щоб лікувати це, поки не пізно.

"Ми насторожено виявляємо, що смерть від сепсису набагато вища, ніж було раніше. Крім того, цьому захворюванню можна запобігти і сепсис піддається лікуванню", – наголосив професор Мохсен Наґаві.

Хто в ризику?

Сепсис може розвинутися у будь-якої людини з інфекційним захворюванням, однак у групі ризику: літні люди, вагітні жінки, новонароджені, госпіталізовані пацієнти та особи з ВІЛом і СНІДом, цирозом печінки, раком, захворюваннями нирок тощо.

Сепсис: симптоми

• підвищена температура тіла (більше ніж 38 градусів) або значно знижена температура (менше ніж 36 градусів);

• кров'яний тиск значно нижче, ніж зазвичай;

• частота пульсу значно вище, ніж зазвичай;

• задишка;

• слабкість, виснаженість;

• сплутаність свідомості, зміни в нормальній поведінці;

• знижене виділення сечі.

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