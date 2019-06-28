Що таке щастя та як воно утворюється

Сьогодні, 28 червня, минає сьомий рік з моменту, як Генасамблея ООН проголосила святкування Міжнародного дня щастя (20 березня).

З цієї нагоди Здоров’я 24 спробувало з’ясувати, що здатне викликати в нас таке відчуття. Про це ми спитали у психотерапевтки Олени Приходи.

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Психологія визначає щастя як стан людини, під час якого вона відчуває повне задоволення. Також фахівчиня переконана: це природна даність і не обов’язково, щоб вона вимірювалась наявністю бажаного місця праці, хорошою зарплатою, стосунками чи соціальним становищем.

Психотерапевтка Олена Прихода “Справа не в тому, чи людина це має, а чи може вона усвідомлювати й засвоювати такі речі. Наприклад, ви їсте смачний торт, але якщо ваші рецептори не працюють, то відчути смак не вдасться. Зі щастям відбувається щось подібне”.

Суть у гормонах?

Не останню роль у відчутті задоволення від життя, як каже Олена Прихода, відіграють так звані "гормони щастя", інтенсивність виділення яких залежить від стану нашого здоров’я, харчування, розподілу фізичної та розумової діяльності.

Їх є чотири: дофамін, серотонін, окситоцин та ендорфін, які відповідають за мету, самоцінність, довіру й насолоду. Це зв’язана конструкція і в тій чи іншій ситуації на її вершині опиняється якийсь один гормон.



За відчуття щастя відповідають чотири гормони: дофамін, серотонін, окситоцин та ендорфін/ Pixabay

За що відповідають "гормони щастя" і що стимулює їхнє вироблення?

Один із "гормонів щастя" – дофамін – наш мозок виділяє тоді, коли ми бачимо мету й докладаємо зусиль, щоб її досягти.

Психотерапевтка Олена Прихода “Наприклад, якщо ви біжите дистанцію і першим перетинаєте фінішну пряму, то відчуваєте задоволення, адже прибігли до цілі. Порцію дофаміну отримаєте також тоді, коли почнете ходити в зал саме сьогодні й подякуєте собі за це”.

Ще один гормон – серотонін – відповідає за саморозвиток людини, сприйняття самого себе у світі та самоповагу. Якщо із цим складається, тоді ви почуваєте себе радісно.

Ендорфіни – це знеболювальне. Вони виділяються в моменти, коли ми фізично працюємо, сміємось чи плачемо. Наприклад, після того, як ваші м’язи напружились і болять, цей гормон послаблює такі відчуття. Сміх, зокрема, є найкращим способом знецінення проблеми.

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Четвертий гормон – окситоцин – пов'язаний із довірою. Одним з моментів, коли він виділяється, є годування грудьми дитини. Тоді формується прив’язаність. Ще окситоцини дають про себе знати, коли людина відчуває: їй довіряють. Якщо у вас із цим проблеми, можете зробити перший крок – розповісти комусь щось про себе.



Гормон окситоцин виділяється тоді, коли маємо теплі стосунки/ Pixabay

"Щастя – це те, що можна собі дозволити"

Олена Прихода впевнена: з можливістю виділяти всі чотири "гормони щастя" народжується кожна людина. Однак, як ми вже згадували, на це впливають різноманітні чинники: від фізіологічних до психологічних.

Психотерапевтка Олена Прихода “Мабуть, ви помічали, що дехто, аби мати привабливу структуру тіла, не вилазить зі спортзалу, інші ж можуть читати газету і, не надто переймаючись, мати бажаний рельєф. Проте даність щастя – це ніби проект, який варто розвивати, те, що можна собі дозволити. Одним з його подразників є бажання людини досліджувати світ, і стикнувшись з новизною, інколи розчаровуватись. Саме таке відчуття чи не найбільше вбиває щастя. Наприклад, хтось виріс з уявленням, що блондинки – це веселі жінки. І тут комусь трапляється світловолоса дівчинка, яка є дуже серйозною, любить говорити про філософію та не сміється з анекдотів. Після такого чиясь віра до світу хитається. Тому можемо сказати: чим охочіше людина готова пізнавати світ, тим більше вона має шансів досягнути щастя”.



Відчуття щастя залежить і від того, наскільки людина готова чи не готова досліджувати світ/ Pixabay

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