Що таке скарлатина та як вона проявляється

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Що таке скарлатина та як вона проявляється
/ Unsplash

Скарлатина – гостре інфекційне захворювання, яким зазвичай хворіють діти переважно у віці 2-10 років.

Дорослі також можуть захворіти на скарлатину, але значно рідше. Також вважається, що чим молодша дитина, тим найлегше протікає захворювання, повідомляє Progress Platform.

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Скарлатина – перші симптоми
  • Головний біль;
  • Слабкість;
  • Боляче ковтати;

Температура тіла за перші 6-7 годин хвороби підвищується до 38,5-40 °C.

Наприкінці першої доби або на другий день хвороби на шиї з’являється плямистий дрібний висип, який згодом поширюється по всьому тілу. 


Обличчя хворого опухає, щоки наливаються червоним кольором, а підборіддя та носо-губний трикутник помітно бліді. На язику з'являється наліт, який потім зникає, а язик стає яскраво-червоним.

При скарлатині висока температура тримається від 3 до 6 днів та знижується поступово. При належному лікуванні вона нормалізується на 9-10 день хвороби. 

Після того, як усі симптоми зникають, а висип проходить, шкіра починає лущитись. 

Інкубаційний період при скарлатині триває до 12 днів.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Інфекція Діти
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