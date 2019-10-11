Що таке скарлатина та як вона проявляється
Скарлатина – гостре інфекційне захворювання, яким зазвичай хворіють діти переважно у віці 2-10 років.
Дорослі також можуть захворіти на скарлатину, але значно рідше. Також вважається, що чим молодша дитина, тим найлегше протікає захворювання, повідомляє Progress Platform.
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- Головний біль;
- Слабкість;
- Боляче ковтати;
Температура тіла за перші 6-7 годин хвороби підвищується до 38,5-40 °C.
Наприкінці першої доби або на другий день хвороби на шиї з’являється плямистий дрібний висип, який згодом поширюється по всьому тілу.
Обличчя хворого опухає, щоки наливаються червоним кольором, а підборіддя та носо-губний трикутник помітно бліді. На язику з'являється наліт, який потім зникає, а язик стає яскраво-червоним.
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При скарлатині висока температура тримається від 3 до 6 днів та знижується поступово. При належному лікуванні вона нормалізується на 9-10 день хвороби.
Після того, як усі симптоми зникають, а висип проходить, шкіра починає лущитись.
Інкубаційний період при скарлатині триває до 12 днів.
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