Що таке сонний параліч і чи він безпечний

Сонний параліч – нездатність рухатися або говорити під час того, як людина засинає або пробудженні. У більшості людей це викликає паніку та страх.

Сонний параліч – це природне, біологічне явище, створене природою для нашого комфорту. Коли ми спимо, наше тіло спить разом з нами – ми можемо уві сні бігати, стрибати, битися, але тіло залишається на місці, малорухливим.

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Як виникає сонний параліч?

Сонний параліч виникає внаслідок "розсинхронізованого пробудження". Тобто свідомість вже прийшла в стан бадьорості, а тіло ще уві сні. Це подібно до того, як іноді зависає комп'ютер, коли ви даєте йому кілька різних команд одночасно.

Ось таким чином на частки секунди (зазвичай від декількох секунд до двох хвилин, хоча здається, що це триває близько 10 хвилин) "зависає" й наше тіло, знерухомлене зазвичай в області горла, живота і грудей.

Сонний параліч пов'язаний з порушенням фази швидкого сну. Це та фаза, в якій сильна активність клітин мозку (бачення снів) супроводжується відсутністю м'язового тонусу. Тобто відключаються рухові нейрони в спинному мозку, викликаючи тимчасовий параліч, що запобігає руху уві сні. І якщо людина прокидається в цей час, вона не може поворухнутися або виконати будь-які дії.

Чому виникає сонний параліч?

Стрес одна з головних причин виникнення. Безсоння, порушення режиму дня, прийом психотропних речовин, спадкові чинники, психіатричні порушення, розлади на гормональному рівні Також однією з причин є звичка спати на спині.

Лікування та профілактика сонного паралічу

Сонний параліч не є ознакою хвороби, тому і лікування як такого не існує. Якщо це відбувається і часто – потрібно звернутися до невролога.

Щоб уникнути сонного паралічу слід:

Налагодити режим сну/неспання;

Не їсти шкідливу їжу;

Виключити або знизити стрес;

Не зловживати алкоголем та наркотиками;

Не перевтомлюватися фізично;

Перед сном виконувати розслабляючі вправи та йогу.