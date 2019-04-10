Що таке сором'язливий сечовий міхур та чому виникає

"Сором'язливий сечовий міхур" – це стан, також відомий як парурез, який характеризується боязню людини скористатися туалетом, якщо поруч знаходяться інші.

В результаті люди відчувають сильне занепокоєння, коли їм доводиться користуватися туалетом у громадських місцях, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Це призводить до того, що такі люди можуть уникати подорожей, спілкування з іншими людьми і навіть роботи в офісі. Вони також можуть зазнавати труднощів з сечовипусканням, коли це необхідно для здачі аналізів.

Приблизно 20 мільйонів людей в Сполучених Штатах страждають від цього розладу. Воно може виникнути в будь-якому віці, як у малюків, так і у літніх людей.

Симптоми "сором'язливого сечового міхура"

Ті, у кого "сором'язливий сечовий міхур", бояться ходити в громадський туалет або, коли поруч знаходяться інші люди, навіть в домашній. Вони можуть спробувати "змусити" себе використовувати вбиральню, але не можуть.



Парурез заважає повноцінно жити

Часто люди з цим розладом намагаються змінити своє життя, щоб уникнути необхідності користуватися громадським туалетом:

уникнення соціальних ситуацій, подорожей або навіть роботи через острах ходити в туалет в присутності поблизу інших людей; вживання меншої кількості рідини, щоб уникнути необхідності ходити в туалет; почуття тривоги при думці або при спробі скористатися громадським туалетом, наприклад, прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння і навіть непритомність; пошук порожніх вбиралень або місць, де туалет тільки один; повернення додому під час обідніх або інших перерв, щоб сходити в туалет, а потім повернутися до занять; часте використання туалету вдома, щоб не доводилося використовувати його публічно.

Якщо ви відчуваєте ці симптоми на регулярній основі або вони сильно змінили ваші соціальні звички, вам слід звернутися до лікаря.

Чому виникає?

Лікарі відносять синдром сором'язливого сечового міхура до соціальної фобії. Вона може виникати через неприємні спогади, насмішки і образи через використання туалету. Також може передаватися генетично, або бути симптомом іншого захворювання.

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