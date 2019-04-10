Що таке сором'язливий сечовий міхур та чому виникає

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Парурез: причини та симптоми
Парурез: причини та симптоми / pixabay.com

"Сором'язливий сечовий міхур" – це стан, також відомий як парурез, який характеризується боязню людини скористатися туалетом, якщо поруч знаходяться інші.

В результаті люди відчувають сильне занепокоєння, коли їм доводиться користуватися туалетом у громадських місцях, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Це призводить до того, що такі люди можуть уникати подорожей, спілкування з іншими людьми і навіть роботи в офісі. Вони також можуть зазнавати труднощів з сечовипусканням, коли це необхідно для здачі аналізів. 

Приблизно 20 мільйонів людей в Сполучених Штатах страждають від цього розладу. Воно може виникнути в будь-якому віці, як у малюків, так і у літніх людей.

Симптоми "сором'язливого сечового міхура"

Ті, у кого "сором'язливий сечовий міхур", бояться ходити в громадський туалет або, коли поруч знаходяться інші люди, навіть в домашній. Вони можуть спробувати "змусити" себе використовувати вбиральню, але не можуть.

Парурез заважає повноцінно жити
Парурез заважає повноцінно жити

Часто люди з цим розладом намагаються змінити своє життя, щоб уникнути необхідності користуватися громадським туалетом:

  1. уникнення соціальних ситуацій, подорожей або навіть роботи через острах ходити в туалет в присутності поблизу інших людей;
  2. вживання меншої кількості рідини, щоб уникнути необхідності ходити в туалет;
  3. почуття тривоги при думці або при спробі скористатися громадським туалетом, наприклад, прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння і навіть непритомність;
  4. пошук порожніх вбиралень або місць, де туалет тільки один;
  5. повернення додому під час обідніх або інших перерв, щоб сходити в туалет, а потім повернутися до занять;
  6. часте використання туалету вдома, щоб не доводилося використовувати його публічно.

Якщо ви відчуваєте ці симптоми на регулярній основі або вони сильно змінили ваші соціальні звички, вам слід звернутися до лікаря.

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Чому виникає?

Лікарі відносять синдром сором'язливого сечового міхура до соціальної фобії. Вона може виникати через неприємні спогади, насмішки і образи через використання туалету. Також може передаватися генетично, або бути симптомом іншого захворювання. 

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я Психологія
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