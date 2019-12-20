Що таке "текстова шия": симптоми та як її позбутися

Почастішали головні болі, німіють пальці рук та відчуваєте слабкість в тілі? Поширені симптоми, які можуть свідчити про синдром "текстової шиї". Як його позбутися та коли це може призвести до складніших станів.

Лікарка Сімоненкова Катерина розповіла, як знати, що біль в шиї – це наслідок ваших дій. Чому слід уникати надмірного навантаження на шию та як позбутися симптомів "текстової шиї".

Читайте також: Чому від деяких зачісок болить голова

Термін "текстова шия" використовується для опису болю в шиї й можливих порушень в результаті постійного нахилу голови при користуванні гаджетами протягом тривалого часу.

Чому виникають симптоми

В середньому голова важить 5 кг, але коли ви її нахиляєте на 15 градусів, щоб подивитися на екран, то на шию припадатиме вже понад 12 кг навантаження, якщо нахиляєтеся на 30 градусів, то навантаження збільшиться до 18 кг, а це вага 6 річної дитини.

Так, любителі смартфонів повільно, але впевнено, стають пацієнтами невролога, ортопеда, вертебролога та інших спеціалістів.

Синдром "текстової шиї" згубно відбивається на поставі: плечі, шия і голова висунуті вперед, хребет викривляється, з'являється сутулість. Крім цього, шкіра шиї стає в'ялою, може з'явитися подвійне підборіддя.



Не лише смартфони, а й читання книг може спричиняти перевантаження на шию/Фото:Unsplash

"Текстова шия" – симптоми проблеми із зором;

болі в потилиці;

часті головні болі;

болі в шиї та затікання м'язів;

болі в спині й плечах;

дискомфорт при випрямленні спини.

Як уникнути "текстової шиї"

Погана новина – більшість з вас виявлять у себе ці симптоми. Хороша новина – текстова шия є просто поганою звичкою.

Звикайте працювати правильно – це легко, і вбереже вас від безлічі проблем в майбутньому.

Тримайте мобільні телефони перед особою, на рівні очей. Використовуйте 2 великих пальців для друку.

Те саме ж саме стосується і ПК, монітор повинен знаходитися на природному горизонтальному рівні очей.

Кожні 40 хвилин робіть розминку (повороти шиї, махи руками й т.д.)

Попросіть когось сфотографувати вас, коли ви пишете текстові повідомлення, а потім використовуйте це фото як фонове зображення на телефоні. Своєрідне нагадування.

Користуйтеся додатком "текстова шия", воно буде сигналізувати, коли шия опущена занадто низько

Стретчинг, йога, пілатес – допоможуть подолати неприємні симптоми "текстової шиї".