Що таке трансгендерність та чому виникає

Одяг, аксесуари, зачіска, а також мова, інтонація, жести – багато подібних зовнішніх проявів часто грають роль "третинних статевих ознак". Саме на підставі яких люди автоматично визначають особистість у той чи інший гендер.

Психолог Владлена Дмитрієва в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 зазначила, що в Україні нараховується 1,2 мільйона представників сексуальних меншин.

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Трансгендери – це ті люди, які переконані у тому, що вони існують (народилися) у тілі іншої людини.

Важливо не плутати це поняття з трансвестизмом.

Трансвестизм – що це? Це форма порушення ґендерної ідентичності, під час якої люди носять одяг та аксесуари, які в певному суспільстві асоціюються з протилежною статтю. Такі люди прагнуть грати роль протилежної статі – вони також використовують ім’я та запозичують рольові атрибути.

Люди-трансгендери часто відчувають моральні страждання.

Нейробіолог Дік Свааб пише, що трансгендерність з чоловіка в жінку (тобто людина вважає себе жінкою, яка народилася в тілі чоловіка) трапляється один раз на 10 тисяч людей. А трансгендерність з жінки у чоловіка (коли людина вважає себе чоловіком у тілі жінки) відбувається раз на 30 тисяч людей

Вчені досі не можуть дати остаточну відповідь, чому виникає трансгендерність.

Психолог Владлена Дмитрієва “ Поки всі факти вказують на те, що проблеми з гендером виникають ще у періоді внутрішньоутробного розвитку. Саме сексуальна ідентифікація мозку відбувається в другій половині вагітності. У випадку трансгендерності сексуальна диференціація має нетиповий перебіг ”.

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