Що таке трансгендерність та чому виникає
Одяг, аксесуари, зачіска, а також мова, інтонація, жести – багато подібних зовнішніх проявів часто грають роль "третинних статевих ознак". Саме на підставі яких люди автоматично визначають особистість у той чи інший гендер.
Психолог Владлена Дмитрієва в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 зазначила, що в Україні нараховується 1,2 мільйона представників сексуальних меншин.
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Трансгендери – це ті люди, які переконані у тому, що вони існують (народилися) у тілі іншої людини.
Важливо не плутати це поняття з трансвестизмом.
Люди-трансгендери часто відчувають моральні страждання.
Нейробіолог Дік Свааб пише, що трансгендерність з чоловіка в жінку (тобто людина вважає себе жінкою, яка народилася в тілі чоловіка) трапляється один раз на 10 тисяч людей. А трансгендерність з жінки у чоловіка (коли людина вважає себе чоловіком у тілі жінки) відбувається раз на 30 тисяч людей
Вчені досі не можуть дати остаточну відповідь, чому виникає трансгендерність.
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