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Що таке веганські презервативи та чому вони популярні

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Веганські презервативи / unsplash.com

Німецький стартап пропонує веганські презервативи. І хоч ціна на них дещо вища, попит на еко-презервативи високий!

Бренд Einhorn, який вийшов на ринок у 2015 році пропонує еко-презервативи. У їх складі немає компонентів тваринного походження, зазначає BBC.

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У чому особливість еко-презервативів

Під час виготовлення звичайних презервативів застосовують молочний білок казеїн, задля того, аби гума була м’якою.

Еко-презервативи виготовляють тільки з натурального еколатексу та доповнюють змазкою з рослинних інгредієнтів. Пакують презервативи в папір, який можна переробляти.

Попри те, що ринок все ще новий, автори стартапу кажуть, що більшість їх споживачів мають вік від 20 до 40 років, причому 60% покупок здійснюють жінки.

Занадто багато людей все ще соромляться купувати такі продукти, як презервативи, і в кінцевому підсумку ховають їх під рештою покупок. Таким чином, ми хотіли охопити свідомих споживачів стійким продуктом, а також позбутися цього табу за допомогою наших веселих дизайнів, — зазначає один з авторів Сіфер.


Саме так виглядає дизайн веганських презервативів/Фото:einhorn.my

Ціна веганських презервативів дещо вища, ніж звичайних: сім штук коштують шість євро.

Однак, попит на веганські презервативи значний. Минулого року німці скупили майже 5 мільйонів кондомів.

Варто відзначити, що частину отриманих від продажу грошей передають на відновлення лісів.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс
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