Що таке жіночий інтимний масаж та як його роблять

Як і будь-який масаж, цей можна назвати формою турботи про своє тіло. Він допоможе покращити сексуальне життя.

Жіночий інтимний масаж допоможе повернути або пробудити чутливість, зняти напругу в м'язах; подарувати нові відчуття і навіть сколихнути старі травми та позбутися від болю, розповіла секс-коуч Даша Березовська.

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Які існують види жіночого інтимного масажу?

Нині виділяють чотири основних напрямки:

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Інтимний масаж близький до імітації сексу. Мета – задоволення. Деякі масажисти в такій практиці пропонують клієнткам навіть доторкнутись до геніталій, щоб бути розкутішим.

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Сеанс сквірту – як зрозуміло, ставить перед собою за мету сквірт. Невеликий відступ: сквірт і оргазм – це не одне і те ж в переважній більшості випадків. Сквірт – це жіноча еякуляція.



Інтимний масаж можуть робити лише для задоволення

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Масаж йоні – практика для пробудження чутливості й зняття затискачів, налаштування "зв'язку між вагіною та головою". Часто рекомендується як спосіб самостійно пробудити чутливість. Бажано проходити курс з декількох сеансів

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Деарморінг – глибше опрацьовування тазових затискачів, зняття м'язового панцира, рекомендується робити кілька разів на рік.

Як відбувається інтимний масаж?

Його має робити професіонал. Тому варто перед сеансом зробити півгодинний пробний сеанс, щоб зрозуміти чи це для вас підходить.

Самі сеанси тривають близько 2 годин, вони починаються з загального масажу й переходять до стимулювання інтимної зони. Процедура може відбуватись в рукавичках, – залежить від бажання пацієнта.

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