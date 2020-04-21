Що треба знати астматикам про ризики COVID-19

Під час пандемії COVID-19 літні люди та люди, які мають хронічні захворювання, належать до групи підвищеного ризику. А оскільки SARS-CoV-2 переважно вражає легені, багатьох хворих на астму непокоїть підвищений ризик зараження і потенційно тяжкого перебігу хвороби.

Побоювання людей посилилися після того, як опублікували дані про те, що спреї з кортизоном, якими користуються астматики, підвищують ризик зараження коронавірусом, пише DW.

Читайте також: Лопінавір/Ритонавір та Арбідол – неефективні проти коронавірусу: дослідження

Чи можна й далі користуватися спреями

Препарати, що найчастіше застосовують під час лікування астми, зокрема спреї з кортизоном або таблетки кортизону, Мають протизапальну дію і знижують астматичну гіперчутливість бронхів. Ці ліки дещо послаблюють дію імунної системи організму, адже їхня активна речовина має імуносупресивну дію.

Про ризики COVID-19 для людей з астмою

Пульмонологи запевнили, що у хворих на астму ризик не збільшується доти, доки вони й далі регулярно приймають ліки і не припиняють прийом препаратів без консультації з лікарем. Навіть в разі погіршення стану дозу кортизону потрібно скоригувати лише згідно з інструкціями пульмонолога.

Разом з тим, головний лікар-вірусолог берлінської клініки "Шаріте" професор Крістіан Дростен (Christian Drosten) порекомендував пацієнтам, які страждають на астму, обговорити зі своїм лікарем заміну препаратів для лікування астми на основі кортизону препаратами з меншим впливом на імунну систему.

Чи потрібні додаткові запобіжні заходи?

Люди, які мають хронічні респіраторні захворювання, можуть гірше боротися з вірусами самостійно, адже слизова оболонка легень ослаблена внаслідок уже наявних захворювань.

Втім, за словами пульмонолога і професора Мюнхенської університетської клініки Райнальда Фішера (Rainald Fischer), для астматиків значної загрози немає, адже зазвичай у них слизова оболонка бронхів має тільки алергічне запалення, яке зазвичай не переростає в пневмонію.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.