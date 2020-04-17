Як підготуватися до здачі крові: важливі поради в інфографіці

У зв'язку з пандемією коронавірусу, люди перестали здавати кров на донорство. Через це в Україні виник дефіцит донорської крові, й тепер у зоні ризику всі громадяни, які потребують невідкладного хірургічного втручання.

Якщо ви вирішили стати донором крові, вам необхідно знати декілька простих, але важливих правил. Журналісти Здоров'я 24 зібрали поради для тих, хто хоче здати кров.

До теми В Україні дефіцит донорської крові, – МОЗ

Що варто знати перед здачею крові та які є обмеження

Донором може стати здорова людина віком від 18 до 60 років з вагою не менше 50 кілограм.

Якщо людина хворіла на грип, ГРВІ чи ангіну, перед здачею крові повинно минути більше як місяць. Натомість після останнього візиту до стоматолога повинно минути не менше 10 днів.

Крім того, є список захворювань, при яких кров здавати не можна. До них відносяться: хронічні захворювання печінки, психічні захворювання, грибкові ураження шкіри, бронхіальна астма, гіпертонія 2-3 ступеня та інші.

Є й обмеження до людей, які нещодавно робили щеплення. Залежно від типу вакцини, після щеплення до здачі крові повинно пройти від 10 днів до одного року. Натомість після пологів, нанесення татуювання чи пірсингу повинен минути рік.

Що робити перед здачею крові

За 3-5 днів потрібно виключити з вживання прийом ліків, які мають у складі аспірин і анальгін;

За 48 годин не вживайте алкоголь;

За 24 години до здачі крові слід відмовитися від вживання смажених і копчених страв;

Уникайте таких продуктів, як: яйця, молоко і молочні продукти, сир, масло, горіхи, банани, солоні, гострі, смажені та копчені страви, а також спиртне;

Можна вживати в цей період фрукти (окрім бананів), овочі, хліб, крупи, рибу, соки, солодощі;

Вранці легко поснідайте. Наприклад, кашею на воді та солодким чаєм;

За 2 години до та 2 години після здачі крові не можна курити.



Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу

Що робити після здачі крові

Після здачі крові слід трохи відпочити кілька хвилин. Посидіть спокійно деякий час, випийте чай і перекусіть;

2 години уникайте водіння мотоциклом чи велосипедом. На авто обмежень немає, однак будьте обачні.

Також впродовж 2-3 годин не підіймайте нічого важкого рукою, з якої брали кров;

Алкоголь не приймайте раніше ніж через 8 годин;

24 години не займайтеся фізичними вправами;

48 годин багато пийте і регулярно їжте;

10 днів не робіть ніяких щеплень.

Важливо: Повідомте лікаря, якщо вам стало погано після здачі крові!



Як відновитися після здачі крові / Інфографіка 24 каналу Як відновитися після здачі крові / Інфографіка 24 каналу

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