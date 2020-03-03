Що треба знати про новий коронавірус: головне від МОЗ

В Україні зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірус. Занедужав чоловік з Чернівців, який подорожував сім'єю по Італії. Що треба знати про коронавірус Covid-2019 та як себе захистити від зараження.

Усі контактні особи знаходяться під наглядом лікарів-епідеміологів, відтак панікувати не варто.

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Який інкубаційний період захворювання?

Інкубаційний період — це період часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби.

ВООЗ переконує, що термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженою інфекцією, становить 14 днів.

Коронавірус Covid-2019 – що це? Коронавіруси – родина респіраторних вірусів, які спричиняють захворювання різного ступеню тяжкості: від звичайної застуди до тяжкого перебігу респіраторного захворювання.

Наскільки захворювання, викликане новим коронавірусом, небезпечне?

МОЗ нагадує, що 20% випадків захворювань, які викликає коронавірус Covid-2019, є тяжкими, а близько 3% потребують реанімаційних заходів.

Україна готова надавати таку допомогу у відділеннях інтенсивної терапії.

Чи готова Україна до випадків захворювань коронавірусом?

Медична система України готова реагувати на можливі випадки COVID-19 та надавати кваліфіковану медичну допомогу.

В Україні близько 12-ти тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько 2-х тисяч лікарів-інфекціоністів та 5-ти тисяч медперсоналу. В українських лікарнях є інфекційні бокси. Система діагностування захворювання налагоджена.

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Чи є препарати, щоб лікувати хворих коронавірусом?

Наразі рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики чи лікування інфекції, не існує.

Чи достатня кількість інфекційних боксів?

Інфекційні бокси використовуються тільки на початкових стадіях розвитку спалаху або епідемії, надалі використовуються всі ліжка інфекційного стаціонару. Перепрофільовуються інші заклади охорони здоров'я.

Скільки в Україні апаратів штучного дихання? Чи достатньо їх?

В Україні тільки в інфекційних лікарнях 605 апаратів штучного дихання. Цього достатньо. За потреби будуть залучені апарати штучного дихання з інших лікарень.

Що з захисними костюмами? Масками дійсно не обійтися?

Україна забезпечена достатньою кількістю засобів індивідуального захисту. Медична маска допомагає обмежити поширення вірусу, якщо ви захворіли. Важливо дотримуватися гігієни рук та органів дихання, а також уникати тісних контактів з людьми, що мають симптоми захворювання.

Чи є в Україні тест-система для виявлення нового коронавірусу?

Україна закупила тест-систему для виявлення нового коронавірусу. Тест-система та реагенти розраховані на обстеження 960 осіб, чого вистачить до моменту отримання чергових реагентів. Лабораторному діагностуванню на новий коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі.

Захворювання, викликане новим коронавірусом, не можна називати "смертельним", адже летальність складає 3,3%

Як передається коронавірус Covid-2019

Covid-19 передається краплинним та контактним шляхами/

Вірус не циркулює у повітрі, а передається від людини до людини/

Вірус не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання.

Відстань – це гарантія безпеки. Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви знаходитесь на відстані понад 1,5 м.

Переважає контактний шлях зараження

Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених виділеннями з дихальних шляхів хворого чи інфікованого.

Скільки вірус живе на поверхнях? Чим можна вбити вірус?

Вірус може зберігати життєздатність на поверхнях від 3-х годин до декількох днів. Конкретні терміни залежать від низки умов. Наприклад, тип поверхні, температура і вологість навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати поверхні, ручки дверей, техніку тощо.

Як себе захистити від коронавірусу?

У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Часто мийте руки з милом упродовж 20-ти секунд.

Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менш як 60-80%.

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ, з тими, хто має симптоми застуди.

Термічно обробляйте продукти.

Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.

Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота, обличчя.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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