Що українці думають про секс: результати дослідження

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Українці про секс
Українці про секс / unsplash.com

79% українців вважають секс важливою частиною людського життя, а 10% громадян дотримуються протилежної думки.

Про це свідчать дослідження "Любов і секс очима українців", яке оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". 

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Як українці ставляться до сексу?

  • 52% жінок вважають, що для чоловіків секс важливіше.
  • 70% громадян України вважають, що постійні сексуальні відносини з більш, ніж однією людиною одночасно – це ненормально.
  • 19% опитаних дотримуються точки зору, що жінка повинна займатися сексом з чоловіком проти своєї волі, якщо вони знаходяться в шлюбі. Такої думки дотримуються одночасно 19% чоловіків і жінок.
  • 42% респондентів вважають, що чоловік зобов'язаний виконувати "подружній обов'язок" в ліжку.
  • 44% українців виступають проти сексуальних відносин як оплачуваної послуги.
  • 67% українців зазначили, що в них є постійний сексуальний (статевий) партнер. 4% мають непостійного партнера. 19% відповіли, що зараз не мають, але перед цим були сексуальні партнери. Тільки 3% зазначили, що не мають партнера і ніколи не мали перед цим, 7% відмовилися давати відповідь на питання.
  • 66% вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу – це нормально. Кожен п’ятий – протилежної думки.
  • 24% погоджуються з думкою, що жінка не повинна проявляти сексуальну ініціативу (57% не погоджуються).
  • 16% погодилися з думкою, що це нормально – мати постійні сексуальні стосунки з більш ніж однією особою одночасно (70% не погоджуються).

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Соціологічне дослідження
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