Що варто мати з собою на прийомі у гінеколога

Жінка, яка турбується про своє здоров'я, повинна регулярно обстежуватись у гінеколога. Якщо це ваш перший візит – не соромтеся чогось не знати, адже це нормально і нічого страшного у цьому не має.

Не всі лікарі вимагають гінекологічний набір, рукавички та рушник. Якщо така необхідність така є, лікар про це повідомить сам, розповіла лікарка акушер-гінеколог Тетяна Калиній.

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Що варто брати з собою на прийом до гінеколога

Усі та будь-якої даності висновки УЗД, гормональних обстежень, мазки, результати біопсій, МРТ, консультативні довідки чи виписки зі стаціонару.



висновки УЗД, гормональних обстежень, мазки, результати біопсій, МРТ, консультативні довідки чи виписки зі стаціонару. Запишіть собі в нотатках чи блокноті усі запитання, які виникли до гінеколога, аби не забути їх від хвилювання. Практика показує, що більша частина запитань забуваються під час консультації через певний "мандраж".



Що брати з собою на прийом до гінеколога

Знайте дату останніх місячних. Це надважливо в процесі співпраці з гінекологом. Якщо ви не вмієте правильно розрахувати свій цикл, не соромтесь і скажіть про це лікарю.



і скажіть про це лікарю. Якщо ви звертаєтесь до гінеколога-репродуктолога з питаннями про планування вагітності, візьміть з собою чоловіка. Повірте, для нього це буде дуже інформативно, а вам полегшить життя.

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