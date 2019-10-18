Що варто мати з собою на прийомі у гінеколога
Жінка, яка турбується про своє здоров'я, повинна регулярно обстежуватись у гінеколога. Якщо це ваш перший візит – не соромтеся чогось не знати, адже це нормально і нічого страшного у цьому не має.
Не всі лікарі вимагають гінекологічний набір, рукавички та рушник. Якщо така необхідність така є, лікар про це повідомить сам, розповіла лікарка акушер-гінеколог Тетяна Калиній.
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Що варто брати з собою на прийом до гінеколога
- Усі та будь-якої даності висновки УЗД, гормональних обстежень, мазки, результати біопсій, МРТ, консультативні довідки чи виписки зі стаціонару.
- Запишіть собі в нотатках чи блокноті усі запитання, які виникли до гінеколога, аби не забути їх від хвилювання. Практика показує, що більша частина запитань забуваються під час консультації через певний "мандраж".
Що брати з собою на прийом до гінеколога
- Знайте дату останніх місячних. Це надважливо в процесі співпраці з гінекологом. Якщо ви не вмієте правильно розрахувати свій цикл, не соромтесь і скажіть про це лікарю.
- Якщо ви звертаєтесь до гінеколога-репродуктолога з питаннями про планування вагітності, візьміть з собою чоловіка. Повірте, для нього це буде дуже інформативно, а вам полегшить життя.
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