Що вбиває клітини мозку: відповідь вчених

Вчені із США переконанні, що стрес має зв’язок з імунною системою. І якщо людина перебуває в стресовому стані тривалий час – це порушує її роботу та призводить до загибелі синапсів головного мозку. Дослідники пояснили складні зв’язки між стресом, імунітетом і депресією.

Дослідники з Університету Огаста (США), про яких пише Scince Daily, досліджували систему комплементу, що являє собою комплекс складних білків, які присутні в крові, якій й допомагають організму боротися з інфекціями.

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Вчені довели, що з часом цей механізм (система комплементу) виходить з ладу, викликаючи запалення мозку, руйнування синапсів та депресію. А виною всьому – стрес!

Дослідження свідчать, що в мозку пацієнта з депресією підвищений вміст білка С3. Саме білок С3 лежить в основі роботи всієї системи комплементу.

Зокрема, висока концентрація C3 була в префронтальній корі людей, які скоїли самогубство через депресію. А експерименти на гризунах виявили, що надлишкове вироблення цього білка пов’язане з хронічним стресом і сприяє депресії.

Є чимало свідчень того, що хронічний стрес – основний фактор депресії. Робота вчених пояснює механізм, що об’єднує цих два стани.

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Стрес має величезний вплив на організм

Без сумніву, хронічний стрес підвищує концентрацію С3, проте як саме це відбувається, неясно.

Відтак, вчені розробляють сполуки, що стримують виробку С3, та сподіваються встановити зв’язок цих білків із запаленням мозку.

Дослідження мають на меті продовжити дослідження та розробити нові методи лікування запалень мозку та депресії.

Серед ймовірних методів терапії – інгібування (стримування) факторів транскрипції (послідовності ДНК-зв'язувальних факторів), що стимулюють вироблення білка С3, а також зменшення його концентрації.