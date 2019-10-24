Що ви могли не знати про дитячі підгузки

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Дитячі підгузки
Дитячі підгузки / Unsplash

Підгузки вже давно є обов'язковим атрибутом щоденного догляду за дітьми, проте ця тема викликає багато питань у батьків.

Педіаторка Вікторія Кліщ розвінчала деякі міфи про підгузки, а також дала відповіді на ті питання, які турбують усіх молодих батьків.

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Чи запарюється дитина в підгузках

Ніякого спарювання при використанні якісного підгузка не відбувається, головне – вчасно змінювати його. Адже там є шар, який поглинає вологу, і сам по собі підгузок не є герметичним. Проте, звісно, є умови, при яких підгузок одягати не варто. 

Коли не варто одягати підгузок:

  • Якщо в дитини температура понад 38 градусів;
  • Якщо температура повітря перевищує 25 градусів;
  • Якщо є проблеми зі шкірою в ділянці підгузка;

Багаторазові чи одноразові: які обрати 

Зараз активно пропагуються багаторазові підгузки, адже вони екологічні. Проте, на жаль, їх здатність поглинати вологу – менша, і при використанні багаторазових підгузків збільшується ризик пелюшкового дерматиту. 


Одноразові чи багаторазові підгузки

Тим паче, не зважаючи на прання, там можуть бути залишки калу і сечі, що збільшує ризики розвитку інфекцій сечостатевої системи. Тому якщо ви зробили вибір у бік еко-підгузків – періть їх при високих температурах. 

Чи може підгузок викликати безпліддя у хлопчиків

При нормальних умовах температура у підгузку не є критичною для яєчок малюка, а сперма починає утворюватися після 10 років.

Як правильно користуватись підгузками

  • Більшість мам думає, що правильне положення члена є голівкою в верх. Фізіологічно він повинен бути розташований до низу, та й у такому положенні сеча не переливатиметься через верх підгузка.
  • Підгузки рекомендовано міняти кожні 2-4 години, по мірі наповнення.⠀
  • Якщо відбувся процес випорожнення, його потрібно чим швидше замінити.⠀
  • Для очищення шкіри використовуйте теплу воду або серветки без спирту та ароматизаторів.⠀
  • Підгузок не можна одягати на мокре і вологе тіло. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Профілактика захворювань Вагітність і пологи
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