Що відбиває у жінок бажання займатись сексом

Автори дослідження зібрали 10 найпоширеніші причини відмови від сексуальної близькості та розставили їх за популярністю.

Опитавши близько 2000 осіб, фахівці склали топ дій чоловіків, через які жінка може не отримати оргазм або взагалі відмовитись від сексу, повідомляє The SUN.

До теми: Чому дівчата відмовляються від орального сексу

Першу позицію зайняли згадки про колишніх партнерок. Цікаво, що відмова одягати презерватив – лише на 9 сходинці.

Чому жінки відмовляються від сексу

1. Жінкам не подобається, коли чоловік згадує про сексуальний досвід з колишньою.

2. Дратує, що секс закінчується тоді, коли він отримав оргазм.

3. Домашні тварини у спальні відбивають бажання займатись сексом.



Чому вона може не хотіти сексу

4. Неочікувані фотографії сексуального змісту від чоловіка – не заводять, а відштовхують або відлякують.

5. Дивно, коли він зізнається, що зраджував попередній партнерці.

6. Більшість не приваблює неприємний запах з рота або статевих органів.

7. "Тобі ще довго?" – гарантовано знищує шанси на оргазм.

8. Коли чоловік таємно дивиться порно.

9. Не хоче одягати презерватив.

10. Коли він намагається займатись сексом у стилі порнозірки – з лютими і швидкими поривами.

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