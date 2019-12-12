Що відбиває у жінок бажання займатись сексом

728 Читать новость на русском
Чому жінка не хоче займатись сексом / Unsplash

Автори дослідження зібрали 10 найпоширеніші причини відмови від сексуальної близькості та розставили їх за популярністю.

Опитавши близько 2000 осіб, фахівці склали топ дій чоловіків, через які жінка може не отримати оргазм або взагалі відмовитись від сексу, повідомляє The SUN.

До теми: Чому дівчата відмовляються від орального сексу

Першу позицію зайняли згадки про колишніх партнерок. Цікаво, що відмова одягати презерватив – лише на 9 сходинці. 

Чому жінки відмовляються від сексу

1. Жінкам не подобається, коли чоловік згадує про сексуальний досвід з колишньою.

2. Дратує, що секс закінчується тоді, коли він отримав оргазм.

3. Домашні тварини у спальні відбивають бажання займатись сексом. 

Чому жінки відмовляються від сексу
Чому вона може не хотіти сексу

4. Неочікувані фотографії сексуального змісту від чоловіка – не заводять, а відштовхують або відлякують. 

5. Дивно, коли він зізнається, що зраджував попередній партнерці. 

6. Більшість не приваблює неприємний запах з рота або статевих органів.

7. "Тобі ще довго?" – гарантовано знищує шанси на оргазм.

8. Коли чоловік таємно дивиться порно. 

9. Не хоче одягати презерватив. 

10. Коли він намагається займатись сексом у стилі порнозірки – з лютими і швидкими поривами. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах
12 грудня
12486
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 грудня 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 11037
6 грудня 20:43 Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію
Олександр Бевза 842
4 грудня 18:58 "Інтерактивний зошит для психів": що не так з книжкою Фреймут
Анастасія Кушпіт 1872
4 грудня 16:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
Олександр Бевза 12378
4 грудня 14:30 Медреформа в Україні: ТОП-5 досягнень системи eHealth
2043
Новини
Більше новин
Залиште відгук