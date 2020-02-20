Що відбувається в літаку з українцями з Уханя: фото, відео

Військовий кореспондент новин "Сьогодні" Олександр Махов став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який летить з українцями та іноземцями з китайського міста Ухань в Україну через спалах коронавірусу. Відтак чоловік знімає фото та відео, демонструючи, що насправді відбувається всередині літака.

На своїй сторінці в фейсбуці Олександр Махов опублікував два знімки з борту літака. На одному з них – підписана згода на свою ізоляцію.

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Журналіст підтвердив інформацію про те, що з температурою немає нікого і медики усе контролюють.

Привіт. Я живий. Чихнув двічі після Уханя. Пасажири і екіпаж в порядку… Втомлені, звичайно. Більше доби ніхто не спить. Документи вже підписані на обсервацію. Екіпаж літака – справжні герої. Титанічна робота,

– додав Махов.



Журналіст Олександр Махов на борту літака з евакуйованими з Китаю / Facebook



Згода на ізоляцію / Facebook

Сьогодні, 20 лютого, зранку літак приземлився в Борисполі, де його дозаправили пальним, далі літак вилетів у Міжнародний аеропорт Харків. Потім спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції людей буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області.

Як проходитиме карантин

Що стосується лікарні, де перебуватимуть евакуйовані – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

За кілька днів до відправлення літака в Китай з'явилася інформація про протести людей, які переконані, що евакуйованих з Китаю українців поселять біля їхніх міст. Наприклад, в Тернопільській області місцеві жителі почали будувати барикади, щоб не пустити автобуси з цими людьми. У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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