Що відбувається з організмом людини після одужання від коронавірусу

Реабілітація після перенесеної коронавірусної інфекції залежить від тяжкості початку хвороби. Деякі пацієнти приходять в норму швидко, а для інших коронавірус може стати початком тривалих проблем зі здоров'ям. Вік та наявність хронічних захворювань теж можуть впливати на те, як швидко людина оговтається після COVID-19.

А швидкість відновлення, з-поміж іншого, залежить від інтенсивності та тривалості інвазивного лікування, пише BBC.

Читайте також: В Україні розробили тести на COVID-19: ми 5 держава, якій це вдалося

Легка форма перебігу коронавірусної хвороби

Більшість людей переносять хворобу у легкій формі. Головні симптоми – лихоманка і кашель. Можливі також слабкість, головний біль та біль у горлі.

Covid-19 зазвичай супроводжує сухий кашель, котрий зрештою переходить у кашель з мокротою – густим слизом, що містить мертві клітини легенів, знищені вірусом. Аби одужати достатньо дотримуватися постільного режиму і парацетамолу, аби збивати високу температуру.

Хворі з легкими симптомами мають більше шансів на швидке та повне одужання.

Важка форма COVID-19

Іноді Covid-19 може викликати серйозні стани. Це зазвичай відбувається на 7 – 10 день після інфікування. Стан хворого різко погіршується. Виникає задишка і запалення легенів.

Деяким пацієнтам необхідне лікування у відділеннях інтенсивної терапії.

Після пневмонії людина ще досить довго страждає від задишки... організму потрібен час, щоб оговтатись від запалення та рубцювання тканин легенів,

– пояснює терапевт Сара Джарвіс.

За її словами, відновлення може тривати від двох до восьми тижнів, а відчувати втому людина буде ще довго.



Реабілітація хворих на коронавірус / Фото AP

Критична форма коронавірусу

За оцінками ВООЗ, один з 20 пацієнтів з Covid-19 потребує інтенсивної терапії з наркозом та штучною вентиляцією легенів.

Такий метод лікування потребує тривалої реабілітації незалежно від діагнозу.

Доктор Елісон Піттард, декан факультету інтенсивної терапії, каже, що на відновлення важких хворих може піти від 12 до 18 місяців.

Через тривале перебування у лікарняному ліжку людина втрачає м'язову масу. Іноді після інтенсивної терапії у хворих виникають марення та психічні розлади.

Ще один з важливих факторів – загальне виснаження організму, так звана "вірусна втома",

– розповів реабілітолог Пол Тюз.

У важких випадках реабілітація може тривати не один місяць.

Проте складно робити загальні висновки, адже деякі пацієнти перебувають в палаті інтенсивної терапії недовго, тоді як інші можуть залишатися там кілька тижнів.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.