Що відчувають люди під час смерті

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Що відчувають люди перед смертю
Що відчувають люди перед смертю / pixabay.com

Багатьох людей смерть лякає як процес, пов'язаний з болем та іншими стражданнями, але вчені з'ясували, що більшість помирає без болю.

Смерть у супроводі болісних симптомів – явище рідкісне, частіше при цьому спостерігаються не такі важкі відчуття, йдеться в дослідженнях Університету Воллонгонг.

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Науковці стверджують, що за останнє десятиліття відбулося значиме зменшення болю та інших симптомів, які проявляються в момент закінчення людського життя.

"Понад 85% пацієнтів, які отримують паліативну (передсмертну) допомогу, не мають важких симптомів настання смерті. Люди в останні дні або години свого життя досить рідко страждають від болю і відчувають менше неприємних симптомів, ніж при розвитку своєї хвороби", – йдеться у доповіді австралійських вчених.

Люди перед смертю найбільше відчувають втому
Люди перед смертю найбільше відчувають втому

Серед поширених симптомів, які спостерігаються у людей у кінці життя, є втома і втрата апетиту. При цьому прояв втоми перевершує ініші симптоми, і якщо біль ще можливо лікувати препаратами, впливати на інші симптоми проблематично. 13,3% пацієнтів перед смертю повідомляли про сильний стрес через втому, 7,4% – про неприємні симптоми болю, 7,1% – про втрату апетиту.

Іншими симптомами, які спостерігаються в момент смерті, є труднощі з диханням, безсоння, нудота, проблеми з кишечником. Дані симптоми зазвичай стають менш вираженими у міру згасання життя.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина
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