Що відомо про стан медсестри з Тернопільщини, яка була у реанімації через коронавірус

Медсестра Галина Радловська з Тернопільської області тривалий час перебувала у реанімації з діагнозом COVID-19. Наразі її стан значно покращився. Лікарі кажуть, що можна не хвилюватися за її здоров'я.

Чоловік Галини Радловської розповів, що жінка почала одужувати. Про це повідомили у телеграм-каналі Teza.

Важливо В Україні від коронавірусу померли 8 людей: перелік областей

Він додав, що Галина почала самостійно дихати й навіть розмовляє. Тому її відключили від апарату штучної вентиляції легень. Лікарі запевнили, що можна не хвилюватися за стан її здоров'я.

Раніше її рідні скаржилися, що хворій не надають необхідну допомогу. Чоловік пані Галини розповів, що просив перевезти дружину з районної лікарні у Тернопільську обласну. Адже її спеціально підготували для прийому хворих на коронавірус. Однак у лікарні йому відмовили. Мовляв, не змогли знайти реанімобіль.

Жінка могла підхопити коронавірус від чоловіка, який помер від цієї недуги 25 березня. Напередодні він приходив до медсестри записуватися на рентген.

Станом на 28 березня на Тернопільщині підтвердили 43 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Один чоловік помер.

Коронавірус на Тернопільщині: головне

Перший випадок інфікування коронавірусом зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник. Після цього на Тернопільщині ввели режим надзвичайної ситуації.

У місті діє масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возять на роботу тільки медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 каналу