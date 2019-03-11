Що викликає синдром раптової смерті у немовлят

Куріння до та під час вагітності сприяє виникненню синдрому раптової смерті немовляти у перший рік життя.

Навіть одна викурена майбутньою мамою сигарета в день подвоює ризик синдрому раптової дитячої смерті, пише EurekAlert! з посиланням на дослідження Дитячого науково-дослідного інституту Сіетла спільно з науковцями Microsoft.

Читайте також: Знайшли новий спосіб побороти невиліковні хвороби

У жінок, які курять 1-20 сигарет на день, ризик втратити дитину у перший рік життя збільшувався на 0,07 показника з кожною наступною сигаретою.

Науковці порівнювали дані жінок, які не кидали курити під час вагітності та тих, які зважилися покинути згубну звичку.



Куріння матері значно збільшує ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті

У дітей мам, які до третього триместру вагітності курили менше цигарок – знижувався ризик раптової смерті на 12%. У тих, чиї вагітні матері відмовилися від куріння повністю – на 23%.

Однак, навіть у тих мам, які курили, але кинули за три місяці до вагітності, ризик втратити дитину у перший рік її життя був вищим, аніж у тих, хто не курить взагалі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.