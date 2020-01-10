Чому деякі люди худнуть швидше: відповідь фахівців

Фінські дослідники з Університету Ювяскюля визначили, що здатність людини до швидкого спалювання жиру визначається людським геномом.

Фахівці стверджують, що здатність людини до спалювання жиру залежить від спадковості, повідомляє Pohjalainen.

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Перш ніж прийти до такого висновку, дослідники впродовж 3 років слідкували за 23 парами чоловіків-близнюків. Варто зазначити, що 9 пар мали різну фізичну активність впродовж усього експерименту.

Зв'язок між спадковістю та спалюванням жиру вивчали у стані спокою та на велотренажері. Результати дослідження показали, що близнюки з однієї родини однаково спалювали жир як і у стані спокою, так і під час тренувань.

Здатність до окислення жиру не залежить від будови тіла. Будова тіла відноситься до кількості жиру в організмі й кількості м'язової тканини. Дивним було те, що в організмах близнюків, які займалися спортом з різним ступенем інтенсивності, не було виявлено відмінностей в спалюванні жиру в стані спокою і при навантаженнях,

– розповів автор дослідження Ярі Карппінен.

Тепер основною метою фінських вчених є з'ясувати, чи є важливим фактором метаболічного здоров 'я здатність до спалювання жирів та чи здатні легкі фізичні навантаження зробити окислення жирів ефективнішими.

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