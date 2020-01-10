Якщо ви, чи близька людина, потребуєте швидкої госпіталізації, у стані паніки і терміновості складно чітко спланувати, що брати з собою для довгого перебування у лікарні. Найкраще спланувати наперед список необхідних речей, щоб покласти у сумку та схопити її, виходячи за двері.

Список речей, які потрібно взяти з собою у лікарню для довгого перебування, опублікувало видання The New York Times. Це також необхідно знати тим, хто доглядає за своїми родичами, щоб у потрібний момент допомогти їм.

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Що взяти з собою в лікарню: список

Зручний одяг та постільна білизна

Часто запах власної подушки та ковдри з дому можуть стати джерелом комфорту та зробити перебування у лікарні легшим.

Стосовно одягу рекомендуємо взяти теплі речі, адже у медичних закладах буває прохолодно: халат, шкарпетки, капці, спідню білизну та одяг, який має бути вільним, щоб було зручно ходити на будь-які аналізи і тести. Додамо, що це важливо не лише для пацієнтів, а і їхніх опікунів.



Що взяти з собою в лікарню: список необхідних речей / Unsplash

Книги, телефон, головоломки

Для того, щоб перебування у лікарні не проходило нудно, пропонуємо взяти з собою те, що подобається, – книгу, журнал, кросворд, гаджети із зарядними пристроями тощо.

Те, що допоможе краще спати

Сон – один з найскладніших аспектів перебування в лікарні. Водночас госпіталізованим потрібно більше відпочивати та спати, що важливо для оздоровлення. Допомогти у цьому можуть: маска для очей, вушні пробки, лавандовий кімнатний спрей, заспокійлива музика.



​Що взяти з собою в лікарню: список необхідних речей / Unsplash

Закуски

У більшості лікарень є кафетерії та автомати з їжею, але перекус може бути нездоровим, особливо якщо ви їсте її кожного дня. Якщо у лікарні немає обмежень стосовно домашньої їжі, можна взяти будь-які закуски з дому. Також варто мати з собою м'ятну гумку, адже деякі способи лікування залишають неприємний смак у роті пацієнтів. І головне – вода, щоб уникнути зневоднення.

Список контактів

У випадку, якщо у вас не працюватиме телефон і не буде змоги знайти необхідну інформацію, варто видрукувати список з історією хвороби, наявність чи відсутність алергії, які лікарські препарати вживалися, екстрені контакти, імена та номери лікарів пацієнта, а також сканування страхової картки.

Засоби гігієни

Основні засоби, такі як дезодорант, зубна щітка та зубна паста, серветки для обличчя та тіла – обов'язкові для госпітальної сумки. Не завадить взяти з собою дезінфікуючий засіб для рук, антибактеріальні серветки для рук, туалетний папір, зволожувальний крем для рук, бальзам для губ.

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