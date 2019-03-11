Що їсти на вечерю, щоб схуднути: порада дієтолога
Вечеря – важливий та обов’язковий прийом їжі не лише для тих, хто не стежить за фігурою, а й для тих, хто намагається схуднути.
Лікар-дієтолог Катерина Павлова зазначає, що ця вечеря для тих, хто має намір знизити вагу або ж утримати її після зниження.
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За словами дієтолога, їжа повинна добре засвоюватися та не мати багато калорій. Щодо ваги, то вечеря не повинна перевищувати 250 грамів.
Для тих, хто знижує вагу, вечеря – найважливіший прийом їжі. Навіть змінивши одну вечерю, можна схуднути приблизно на 400 грамів в тиждень.
До цього варто додати овочі з мінімальним вмістом цукру: зелений салат, помідори, огірки, баклажани, кабачки, селера, всі види капусти, спаржа, редис, шпинат і т.п. Ви можете приготувати овочеве рагу або салат”.
Що не варто їсти на вечерю
• жири в будь-якому вигляді;
• цукор та цукровмісні продукти;
• фрукти, вуглеводи, якщо немає спорту після вечері;
• молочні продукти (оскільки молочний цукор затримує рідину);
• бобові та гриби (якщо ви не веган).
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