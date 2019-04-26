Що їсти після тренування: поради дієтолога

Харчування після тренування – найбільш суперечливе питання, яке обговорюється з тренерами і лікарями. І досі експерти не можуть прийти до однозначної відповіді.

Вважається, що їжа після тренування заважає процесу спалення жиру, тому 2 години після тренування не можна їсти. Дієтолог Альбіна Комісарова зазначила, що це помилкове твердження.

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Насправді ж, організм спалює жир протягом 23 годин після тренування, а не годину під час неї, тому ключову роль відіграє дієта протягом всього дня, а не протягом півгодини після тренування.

Існує твердження про те, що нібито існує "білкове (вуглеводне) вікно" – це тоді, коли після інтенсивного тренування ваш організм настільки швидко спалює калорії, що можна собі дозволити пончики, фаст-фуд і багато чого ще недозволенно калорійного.

Насправді – "вікно" є лише після тренування натщесерце, в інший час великої ролі воно не зіграє.

Що потрібно їсти після тренування

Протягом 2-х годин після тренування бажано білково-вуглеводний прийом їжі (наприклад, риба і рис, овочі). Але якщо їсти не хочеться – змушувати себе не треба, варто дотримуватися балансу протягом дня і цього буде достатньо.

Чи є різниця в харчуванні після кардіо / силового?

В цілому, немає. Кардіо вимагає більшої кількості вуглеводів. Але потрібно зважити почуття голоду, якщо його немає – не варто їсти.

Чи є різниця в харчуванні для схуднення / набір ваги?

Є різниця лише в денному балансі, у наборі ваги більше калорій, білка, жирів, вуглеводів. Саме після тренування різниці у харчуванні немає.

Якщо тренування дуже пізно, чи можна їсти?

Якщо хочеться, то дієтолог радить їсти. Можна навіть складні вуглеводи. Якщо не хочеться – їсти не варто.

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