Що їсти, щоб вберегтися від раку товстої кишки

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Що їсти, щоб вберегтися від раку товстої кишки
Що їсти, щоб вберегтися від раку товстої кишки / gameeting.info

Знизити ризик розвитку колоректального раку (раку товстої кишки) допоможе вживання трьох або більше порцій риби в тиждень.

У дослідженні фахівців з Оксфордського університету і Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC) взяли участь 476 тисяч людей, пише The Independent.

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В середньому через 15 років у 6 291 людини виник рак кишечника.

 

Колоректальний рак – що це?

Це захворювання, при якому злоякісна пухлина утворюється у тканинах товстої кишки. Це один з найнебезпечніших типів раку в усьому світі.

Виявилося, що ті люди, які вживали 350 грамів риби, на 12% рідше страждали від злоякісної пухлини кишечника в порівнянні зі споживанням менш як 60 грамів на тиждень.

Результати дослідження стосуються всіх видів риби, хоча у людей, які вживали тільки жирні сорти риби, знижувався розвитку раку кишечника на 10%.

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Дослідники зазначають, що вживання молюсків ніяк не вплинуло на зниження ризику онкозахворювань.

Згідно з однією з гіпотез, такий вплив пояснюється наявністю специфічних жирних кислот, наприклад, омега-3, які містяться майже виключно в рибі і мають протизапальну дію.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я дослідження Онкозахворювання
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