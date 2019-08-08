Що їсти, щоб зменшити ризик появи раку грудей

Американські фахівці зазначають, що заміна в раціоні яловичини, баранини і свинини на курятину може знизити ризик розвитку раку молочної залози.

Національний інститут онкології США вивчив раціон понад 42 тисяч жінок протягом 8 років, пише Daily Mail.

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У дослідженні брали участь жінки у віці 35-74 років, які ніколи не хворіли на рак грудей, але мали сестру, яка перенесла це захворювання.

За 7 років 1,5 тисяч учасників захворіли на інвазивний рак грудей.

Інвазивний рак грудей – що це? Це один з видів раку, при якому злоякісні клітини проростають крізь внутрішній шар каналів грудних тканин

Ті, хто їв багато червоного м'яса, збільшував свої шанси захворіти на рак грудей майже на 25%, в порівнянні з тими, хто обмежував себе в його вживанні.

Червоне м'ясо містить компоненти, які можуть провокувати розвиток раку: високий рівень жиру, геми з високим вмістом заліза і N-гліколілнейрамінову кислоту.

М'ясо птиці не викликає такого мутагенних ефектів, зменшує "внутрішній" стрес і скорочує негативний вплив на ДНК. Ті, хто вживав птицю — курку, індичку або качку — скорочували ймовірність ракових захворювань на 15%.



Вживання м'яса птиці зменшує ризик розвитку раку молочної залози

Водночас, відмова від стейків, сосисок і дичини на користь курятини в раціоні скорочує ризик появи раку на 28%.

Взаємозв'язок особливо помітний у жінок після настання клімаксу, стверджують вчені. Расова приналежність, ожиріння, фізична активність, вживання алкоголю, а також способи приготування їжі, наприклад, смаження або запікання на грилі ніяк не вплинули на результати дослідження.

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