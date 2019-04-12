Що заважає прийняти правильне рішення

Рішення, які люди приймають виходячи з досвіду, інтуїції і "здорового глузду", можуть виявитися неефективними і навіть шкідливими.

Замість цього необхідно використовувати ретельні розрахунки, – вони можуть допомогти знайти несподіваний і не очевидний, але більш раціональний шлях, йдеться в дослідженні вчених з Кембриджського університету.

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Вони рішення групи математиків, яких під час Другої світової війни залучили Військово-морські сили США.

Перший приклад: розмір конвою, який перевозив вантажі і живу силу з США до Англії

Вважалося, що для того, щоб доставити ресурси в максимальній безпеці, необхідно з'ясувати розташування ворожих сил, оцінити можливості авіації противника і постаратися ввести його в оману щодо термінів проведення операції.

Всі ці заходи розумні. Але дослідження математиків показали, що з точки зору збереження вантажу найважливішим параметром є розмір конвою. Чим більше в ньому одиниць – тим менше втрат. Тобто, потрібно формувати не два конвої по 20 вантажівок, а один з 40, не дивлячись на те, що велика ціль здається більш вразливою.

Другий приклад: тренування льотчиків, які воювали з японцями

Під час вивчення повітряних боїв дослідники ввели поняття "коефіцієнт обміну" – відношення кількості літаків, втрачених противником, до кількості літаків, втрачених своїми військами. Вважалося, що визначальних чинників для цього коефіцієнта було багато: погода, стан літаків, співвідношення сил і т. д.

Виявилося, що найважливіше – це натренованість пілотів. Виходячи зі свого досвіду, командувачу було складно вивести кілька літаків з бойового складу і відправити льотчиків вчитися – адже це погіршує співвідношення сил тут і зараз. Але розрахунок показав, що для загальної перемоги це єдине правильне рішення. Коефіцієнт обміну в результаті сягав 10:1.



Розрахунки допоможуть зробити правильне рішення

Третій приклад: зенітки на цивільних судах

На цивільні судна, що перевозили важливі вантажі і живу силу, ставили зенітні установки, щоб захиститися від противника. Але з'ясувалося, що ворожі літаки цими установками не збивають. Керівництво флоту захотіло переставити знаряддя на військові кораблі.

Але вчені радили залишити все як є. Дослідження показали, що якщо на цивільному судні стоять зенітки, то ефективність ворожого бомбометання знижується. Льотчики просто нервують. І це компенсує всі плюси від перенесення зеніток на бойові кораблі.

Висновки: вчені переконані, що відмова від "досвіду" та "інтуїції" на користь розрахунків необхідно застосовувати в усіх сферах життя.

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