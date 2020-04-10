Що завозять в Україну для боротьби з коронавірусом: пояснення Зеленського

В Україну прибуло вже 4 літаки з обладнанням та засобами боротьби проти коронавірусу. Найближчим часом очікують ще 4.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у щоденному звернені до українців.

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Президент Володимир Зеленський “Протягом тижня наші літаки з Китаю та Південної Кореї доставляють усе необхідне. Вже прибуло 4 літаки, ще 4 ми очікуємо сьогодні та на цих вихідних”.

Результатом тижневої доставки буде:

Майже півмільйона респіраторів;

150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу;

100 тисяч тестів ПЛР;

200 тисяч реагентів;

20 тисяч захисних окулярів;

10 апаратів ШВЛ;

10 спеціальних боксів для транспортування хворих;

10 мільйонів масок, які надійдуть на полиці аптек.

За словами Зеленського, окрім цього Україна нарощує власне виробництво. Цього тижня відвантажено 4000 багаторазових костюмів, та виготовляється мільйон масок щодня.

Також літаком з Китаю доставили промислову лінію, яка суттєво прискорить виробництво масок в Україні.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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