Що завозять в Україну для боротьби з коронавірусом: пояснення Зеленського
В Україну прибуло вже 4 літаки з обладнанням та засобами боротьби проти коронавірусу. Найближчим часом очікують ще 4.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у щоденному звернені до українців.
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Результатом тижневої доставки буде:
- Майже півмільйона респіраторів;
- 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу;
- 100 тисяч тестів ПЛР;
- 200 тисяч реагентів;
- 20 тисяч захисних окулярів;
- 10 апаратів ШВЛ;
- 10 спеціальних боксів для транспортування хворих;
- 10 мільйонів масок, які надійдуть на полиці аптек.
За словами Зеленського, окрім цього Україна нарощує власне виробництво. Цього тижня відвантажено 4000 багаторазових костюмів, та виготовляється мільйон масок щодня.
Також літаком з Китаю доставили промислову лінію, яка суттєво прискорить виробництво масок в Україні.
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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