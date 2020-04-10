24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Що завозять в Україну для боротьби з коронавірусом: пояснення Зеленського

- Читать новость на русском
В Україну приdезли обладнання для боротьби з COVID-19 / 5.ua

В Україну прибуло вже 4 літаки з обладнанням та засобами боротьби проти коронавірусу. Найближчим часом очікують ще 4.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у щоденному звернені до українців.

Також на тему: Жодної гривні на оборону не буде зрізано, – Зеленський

 
Президент Володимир Зеленський
“Протягом тижня наші літаки з Китаю та Південної Кореї доставляють усе необхідне. Вже прибуло 4 літаки, ще 4 ми очікуємо сьогодні та на цих вихідних”.

Результатом тижневої доставки буде: 

  • Майже півмільйона респіраторів;
  • 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу;
  • 100 тисяч тестів ПЛР;
  • 200 тисяч реагентів;
  • 20 тисяч захисних окулярів;
  • 10 апаратів ШВЛ;
  • 10 спеціальних боксів для транспортування хворих;
  • 10 мільйонів масок, які надійдуть на полиці аптек.

За словами Зеленського, окрім цього Україна нарощує власне виробництво. Цього тижня відвантажено 4000 багаторазових костюмів, та виготовляється мільйон масок щодня. 

Також літаком з Китаю доставили промислову лінію, яка суттєво прискорить виробництво масок в Україні. 

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Звернення Зеленського Володимир Зеленський Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:40 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
9 квітня 18:36 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
9 квітня 09:13 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
7 квітня 15:15 Що їсти, щоб бути здоровим: головне про харчування
Анастасія Лукашевська
7 квітня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин