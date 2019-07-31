Що жінки найбільше цінують у чоловіках

Вибір партнера має завжди індивідуальний підхід, але вчені дізнались, які якості приваблюють жінок найбільше. Виявляється з усіх позитивних рис лідирує доброта.

Опитування, провели науковці Геттінгенського університету. У ньому взяли участь 68 тисяч осіб. Про це пише Metro.

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Слідом ідуть чуйність, інтелект, освіченість і впевненість в собі – всі ці якості відіграють величезну роль при виборі партнера для довгострокових відносин.

Спортивне тіло і гарне обличчя, а також фінансовий добробут виявилися приємними бонусами – ці якості учасниці опитування назвали помірно важливими.



Жінки найбільше цінують у чоловіках доброту

"Доброта – як гравітація; це основне, але її не помічаєш доти, поки вона не зникне. Якщо врахувати, яке значення зараз надається зовнішності й багатству, здається дивним, що доброта виявилася найбажанішою якістю у світі", – розповіла Вірджинія Вітцтум, професор антропології в Індіанському університеті (США)

Також опитування показало, що при виборі партнера особливо важливо, чи хоче він мати дітей – і чи збігається це з бажанням жінки. Цей фактор виявився значущим для 46,1% опитаних жінок.

Серед фізичних характеристик найпривабливішою ​​жінки назвали посмішку. Більшості учасниць опитування подобаються короткі стрижки, великі руки, міцне тіло, біцепси та волосся на обличчі.

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