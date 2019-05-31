Щоб діти не хворіли протягом року: поради лікаря
Застудні захворювання супроводжують дитинство будь-якої дитини, оскільки її імунна система тільки формується і не здатна захистити від респіраторних інфекцій.
Щоб діти не хворіли на простудні захворювання, або хворіли якомога рідше, потрібно зміцнювати їх імунітет.
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Лікар-педіатр Анна Левадна зазначила, що не варто давати дітям мультивітаміни, ехінацею, муміє, гомеопатію, БАДи чи застосовувати народні засоби.
Як зміцнити імунітет дитини
На сьогодні головний спосіб "зміцнити" імунітет — здоровий спосіб життя і адекватний підхід до лікування дитини. А саме:
- Повноцінне різноманітне харчування з достатньою кількістю свіжих фруктів \ овочів і білка, в тому числі, риби 2 рази в тиждень
- Помірні регулярні фізичні навантаження (непрофесійний спорт) та боротьба з ожирінням.
- Повноцінний сон і багато часу на відпочинок (зокрема, емоційний і психологічний)
- Лікування хронічних вогнищ інфекції (карієс, викривлення носової перегородки, аномалії сечовивідних шляхів, хронічний цистит, гіпертрофія аденоїдів, тощо).
- Адекватне загартовування (ходіння босоніж, адекватне одягання, холодні напої, купання у відкритих водоймах).
- Вакцинація (для вироблення захисних клітин проти хвороб).
- адекватне забезпечення вітаміном Д.
- лікування залізодефіцитної анемії.
- уникнення пасивного куріння.
- адекватне ведення стандартних ГРВІ та швидке повернення до активного способу життя після хвороби.
У дитини повинні бути помірні регулярні фізичні навантаження
Нормально, якщо дошкільнята хворіють до 8-12 разів в рік, а школярі 6-8 разів на рік легкими ГРВІ. Поступово дитина контактує з основними вірусами, виробляє захисні клітини проти них і поступово починає хворіти рідше.
Звернутися до імунолога має сенс в тому випадку, якщо у дитини відзначаються важкі інфекції (гнійний отит до 8 разів на рік, пневмонія / синусит понад два рази на рік, тощо).
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