Щоб діти не хворіли протягом року: поради лікаря

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Щоб діти не хворіли протягом року
Щоб діти не хворіли протягом року / mediearkiv.royken.kommune.no

Застудні захворювання супроводжують дитинство будь-якої дитини, оскільки її імунна система тільки формується і не здатна захистити від респіраторних інфекцій.

Щоб діти не хворіли на простудні захворювання, або хворіли якомога рідше, потрібно зміцнювати їх імунітет.

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Лікар-педіатр Анна Левадна зазначила, що не варто давати дітям мультивітаміни, ехінацею, муміє, гомеопатію, БАДи чи застосовувати народні засоби.

Як зміцнити імунітет дитини

На сьогодні головний спосіб "зміцнити" імунітет — здоровий спосіб життя і адекватний підхід до лікування дитини. А саме:

  1. Повноцінне різноманітне харчування з достатньою кількістю свіжих фруктів \ овочів і білка, в тому числі, риби 2 рази в тиждень
  2. Помірні регулярні фізичні навантаження (непрофесійний спорт) та боротьба з ожирінням.
  3. Повноцінний сон і багато часу на відпочинок (зокрема, емоційний і психологічний)
  4. Лікування хронічних вогнищ інфекції (карієс, викривлення носової перегородки, аномалії сечовивідних шляхів, хронічний цистит, гіпертрофія аденоїдів, тощо).
  5. Адекватне загартовування (ходіння босоніж, адекватне одягання, холодні напої, купання у відкритих водоймах).
  6. Вакцинація (для вироблення захисних клітин проти хвороб).
  7. адекватне забезпечення вітаміном Д.
  8. лікування залізодефіцитної анемії.
  9. уникнення пасивного куріння.
  10. адекватне ведення стандартних ГРВІ та швидке повернення до активного способу життя після хвороби.

У дитини повинні бути помірні регулярні фізичні навантаження
У дитини повинні бути помірні регулярні фізичні навантаження

Нормально, якщо дошкільнята хворіють до 8-12 разів в рік, а школярі 6-8 разів на рік легкими ГРВІ. Поступово дитина контактує з основними вірусами, виробляє захисні клітини проти них і поступово починає хворіти рідше.

Звернутися до імунолога має сенс в тому випадку, якщо у дитини відзначаються важкі інфекції (гнійний отит до 8 разів на рік, пневмонія / синусит понад два рази на рік, тощо).

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Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Новини Здоров'я Діти
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