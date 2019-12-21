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Щоб погасити зарплатні борги лікарям, уряд виділив 64 мільйонів гривень

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Уряд виділив гроші на зарплати медикам / volynpost.com

Кабінет Міністрів скерував 46 мільйонів гривень у регіони, щоби погасити борги із виплати зарплат лікарям.

"Це вимушена акція допомоги місцевій владі вирішити проблему неефективного розподілу місцевих бюджетів. Бюджетний комітет має затвердити це рішення", – повідомив у телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Зауважимо, 27 листопада стало відомо, що у Лисянці на Черкащині 300 медпрацівників до кінця року залишились без зарплат. Лікарів масово відправляли в неоплачувані відпустки та скорочували. А все тому, що у бюджеті райлікарні скінчилися гроші.

Наступного дня, 28 листопада, Президент України Володимир Зеленський закликав Кабмін негайно вирішити питання заборгованості з зарплат медикам, а також вчителям.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Здоров'я Медицина Здорове життя Гроші Зарплата Лікарня
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