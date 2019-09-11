Щогодини один українець покінчує життя самогубством: статистика

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Хто найчастіше скоює самогубства
Хто найчастіше скоює самогубства / Newsweek

Україна перевищує середньосвітові показники за кількістю самогубств на душу населення. Ми потрапили у першу двадцятку країн світу за кількістю суїцидів, посівши 14 місце.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 40 секунд у світі відбувається чергове самогубство. В цілому за рік добровільно прощаються з життям майже 800 тисяч осіб. 

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Варто зазначити, що ці цифри не враховують спроби суїциду. За оцінками ВООЗ, вони відбуваються приблизно у 20 разів частіше. 

У ВООЗ входять 183 країни, проте лише у 38 з них існує програма щодо запобігання суїцидам на державному рівні.

Будь-яка смерть – це трагедія для сім'ї, друзів і колег загиблого. Але суїциду можна запобігти. Ми закликаємо всі країни включити в свої національні програми освіти та охорони здоров'я перевірені стратегії щодо запобігання самогубствам,
– зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Хто найчастіше вкорочує собі віку

  • Чоловіки вкорочують собі віку частіше, ніж жінки, в середньому в 1,8 раза. Цікаво, що в країнах з високим доходом цей розрив збільшується майже в три рази. 
  • Жінки вбивають себе частіше за чоловіків лише у п'яти країнах світу: Бангладеші, Китаї, Лесото, Марокко та М'янмі.
  • Понад половину усіх самогубств скоюють люди до 45 років.
  • Самогубство – друга за поширеністю причина смерті серед підлітків та молоді віком від 15 до 30 років.
  • Кількість самогубств випереджає кількість насильницьких смертей. Люди добровільно забирають своє життя частіше, ніж невинні гинуть в результаті терактів, війн, побутових та кримінальних вбивств разом узятих.

Проте є й позитивні зрушення – з 2000-го року у Європі кількість самогубств на душу населення скоротилася майже на чверть.


За кількістю самогубств у світі Україна посіла 14 місце / інфографіка 24 каналу

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Теги: Новини України Здоров'я Психологія Публікації ВООЗ Інфографіка Самогубство
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