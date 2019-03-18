Шість факторів, які впливають на продуктивність

Бувають такі дні, коли хочеться зробити максимальну кількість справ, а бувають дні – коли складно виконати хоч щось.

Причиною низькою продуктивності не можуть бути погода чи магнітні бурі. Лікар-дієтолог Катерина Павлова назвала фактори, які можуть підвищувати чи знижувати ефективність роботи.

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1. Сон

Дуже важливо дотримуватися культури сну, спати з 22:00 -23:00 до 07:00 – 08:00 (не довше ніж).

Якщо ви не спали в цей час, то протягом дня доспати не вийде. Особливо актуально для мам, які встають серед ночі кілька разів. Лягати спати краще разом з дитиною.

2. Солодощі зранку

Сніданок повинен бути повноцінним. Якщо ви поснідали тортом, то в першій половині дня будете себе почувати досить апатично. Хоч і перші пів години після торта відчувається емоційний підйом, це ненадовго.

Попри це, недосип такий же шкідливий, як і надлишок сну. Якщо спали надто довго, ви відчуваєте себе пригнічено і розбите.

3. Надлишок кофеїну

Лікар Катерина Павлова “ Пити каву можна, але зловживати не можна. Орієнтовна норма, 2 гуртки в день, всім відома. Але, якщо ви відчуваєте після кави збудженість, а потім занепад сил – краще відмовтеся від цього напою зовсім ”.

Кава дає нам стрибок енергії шляхом наявних резервів організму, потім енергія йде на спад.

4. Спорт

Найкраще збільшують продуктивність легкі заняття спортом зранку. Надто інтенсивні вправи забирають енергію.

5. Переїдання ввечері

Якщо ви їсте перед сном, важку для перетравлення їжу, особливо червоне м'ясо, жирні страви – продуктивності наступного дня не варто чекати.

6. Анемія

Так само причиною млявості протягом дня може бути анемія. Якщо зміни в харчуванні / способі життя не допомогли, лікар радить здати загальний аналіз крові та перевірити вміст гемоглобіну.

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