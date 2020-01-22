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Шість годин дихання брудним повітрям може викликати інфаркт

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Брудне повітря викликає інфаркт / unsplash.com

Вдихання тонких дисперсних частинок брудного повітря протягом 6 годин може спровокувати інфаркт. Ці частинки надходять в атмосферу з автомобільних вихлопів і можуть проникати глибоко в кровотік.

Всього кілька годин впливу брудного повітря збільшують ризик інфаркту, це показало дослідження. Його автори вважають, що вплив підвищеного рівня тонких дисперсних частинок в атмосфері збільшує ризик інфаркту на 10%.

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Відзначимо, що в розвинених країнах захворюваність серцево-судинними недугами знижується, однак в деяких державах, включаючи США, смертність від інфарктів зростає.

До традиційних факторів ризику серцево-судинних хвороб відносять неправильне харчування і брак фізичних навантажень. Вчені з Єльського університету вважають, що підвищення показників забрудненості атмосфери й кількості тонких частинок є дуже небезпечним. Оскільки ці самі частинки можуть проникати глибоко в кровотік.

Брудне повітря підвищує ризик інфаркту
Брудне повітря підвищує ризик інфаркту \ unsplash.com

Як проходило дослідження?

В ході дослідження, вчені проаналізували інформацію по записах про всі не фатальні інфаркти в німецькому місті Аугсбург в період з 2005 по 2015 роки. Тут за цей час було зафіксовано близько 6000 подібних випадків.

 
Інфаркт – симптоми
  • Біль у грудях тривалістю понад 15 хвилин;
  • Біль у руках, щелепі, шиї, спині і животі;
  • Запаморочення;
  • Задишка;
  • Нудота;
  • Почуття тривоги;
  • Кашель і хрип.

Потім цю статистику зіставили з даними за рівнем забруднень повітря тонкими дисперсними частинками. Через їх товщину, яка менше волоса людини, ці самі частинки затримуються в повітрі довше, ніж важчі, через це зростає ризик того, що людина їх вдихне.

А в організмі вони добираються до легенів, закріплюються там, також потрапляючи в кровоносну систему. Дослідження показують, що через тонких частинок збільшується ризик хвороб легенів і серця, а також погіршення хронічних розладів, включаючи астму та бронхіти.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Екологія Серцево-судинні захворювання
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