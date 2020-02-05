Шість студентів госпіталізували у Харкові через підозру на коронавірус

У Харкові через підозру на коронавірус госпіталізували 6 студентів з Китаю. Пацієнти контактували з носіями китайського коронавірусу, втім безпосередньо у студентів інфекцію не підтвердили.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

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Студентів госпіталізували в Харківську обласну інфекційну лікарню. Вони знаходяться в спеціальних боксах, за ними ведеться посилене спостереження. Відомо, що коронавірус у них не підтвердився, проте передбачається, що вони могли контактувати з носіями.

За словами медиків, тільки один з госпіталізованих був в Ухані. Більшість з них навчаються в ХАІ та живуть в гуртожитках. Очікується, що найближчим часом їх випишуть.

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. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

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Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу