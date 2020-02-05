24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Шість студентів госпіталізували у Харкові через підозру на коронавірус

226 Читать новость на русском
Українські лікарі готові працювати з хворими на коронавірус / Суспільне.Харків

У Харкові через підозру на коронавірус госпіталізували 6 студентів з Китаю. Пацієнти контактували з носіями китайського коронавірусу, втім безпосередньо у студентів інфекцію не підтвердили.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

Читайте також: На одеському ринку чоловіка перевірили на коронавірус лише тому, що він китаєць

Студентів госпіталізували в Харківську обласну інфекційну лікарню. Вони знаходяться в спеціальних боксах, за ними ведеться посилене спостереження. Відомо, що коронавірус у них не підтвердився, проте передбачається, що вони могли контактувати з носіями.

За словами медиків, тільки один з госпіталізованих був в Ухані. Більшість з них навчаються в ХАІ та живуть в гуртожитках. Очікується, що найближчим часом їх випишуть.

Головне про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Дизайн ванної кімнати 2020: які види інтер'єру будуть популярні у цьому році
сьогодні
13895
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Медицина Харківська область Коронавірус 2020 Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 17584
4 лютого 11:00 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Олександр Бевза 2235
3 лютого 19:00 Як зрозуміти, що ваша дитина схильна до суїциду
1241
2 лютого 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 21187
31 січня 21:21 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 7028
Новини
Більше новин
Залиште відгук