Шість студентів госпіталізували у Харкові через підозру на коронавірус
У Харкові через підозру на коронавірус госпіталізували 6 студентів з Китаю. Пацієнти контактували з носіями китайського коронавірусу, втім безпосередньо у студентів інфекцію не підтвердили.
Про це повідомляє видання KHARKIV Today.
Читайте також: На одеському ринку чоловіка перевірили на коронавірус лише тому, що він китаєць
Студентів госпіталізували в Харківську обласну інфекційну лікарню. Вони знаходяться в спеціальних боксах, за ними ведеться посилене спостереження. Відомо, що коронавірус у них не підтвердився, проте передбачається, що вони могли контактувати з носіями.
За словами медиків, тільки один з госпіталізованих був в Ухані. Більшість з них навчаються в ХАІ та живуть в гуртожитках. Очікується, що найближчим часом їх випишуть.
Головне про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.