Шість умов, які вказують на високі ризики астми

Як визначити ризики розвитку бронхіальної астми у дитини? Коли слід турбуватися та звертатися до лікаря.

Лікарка алерголог Руселевич Майя розповіла, як визначити, чи схильна ваша дитина до розвитку астми та навела спеціальну таблицю, що розроблена за міжнародними стандартами та дозволяє з'ясувати ризики розвитку в кожному конкретному випадку.

Читайте також: Антибіотики можуть спровокувати алергію у дітей, – вчені

Чим небезпечна астма

Астма – що це? Астма – це невиліковне захворювання при якому відбувається запалення дихальних шляхів. Хвороба найбільше впливає на показники смертності та знижує якість життя пацієнта.

Астмою можуть захворіти люди усіх вікових груп. Її не можна вилікувати, втім можливо контролювати перебіг захворювання.

Щоб не захворіти на бронхіальну астму, слід часто прибирати в домі, стежити за рівнем сухості повітря в приміщенні, зволожувати та фільтрувати повітря.



Ризики захворіти на бронхіальну астму є у всіх вікових категоріях

Як визначити ймовірність астми у дитини

Достатньо відповісти на шість питань, щоб визначити наскільки висока ймовірність наявності астми в дитини.

Наявність астми у батьків.

Екзема до 3 років.

Наявність синдрому візингу до 3 років.

Візинг без вірусної інфекції.

Афроамериканське походження.

Позитивні показники прик-тесту до понад двох алергенів.